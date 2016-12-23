Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ "О пенсионном обеспечении граждан, пострадавших в результате акта терроризма", сообщает пресс-служба президента. Документ направлен на усиление социальной защиты граждан, которым установлена инвалидность из-за телесных повреждений, полученных непосредственно в результате теракта 11 апреля 2011 года в Минске на станции метро "Октябрьская".

"Указом установлен особый порядок назначения и перерасчета пенсий пострадавшим. Назначение таких пенсий будет осуществляться исходя из заработка, определенного за последние 12 месяцев работы, предшествовавших акту терроризма, с учетом показателя степени утраты профессиональной трудоспособности (вместо установленной группы инвалидности)", — отметили в пресс-службе.

Согласно указу пострадавшим также будет обеспечиваться ежемесячный перерасчет пенсий в связи с ростом средней заработной платы в стране. Принятый указ позволит увеличить размеры пенсий гражданам, ставшим инвалидами вследствие акта терроризма, подчеркивается в сообщении.

Взрыв на станции "Октябрьская" прогремел 11 апреля 2011 года в 17.56. Пятнадцать человек погибли, 387 — получили ранения различной степени тяжести. И сам теракт, и его расследование вызвали широкий общественный резонанс.

Спустя сутки после теракта, вечером 12 апреля, были задержаны подозреваемые, 25-летние уроженцы Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Помимо обвинения в совершении теракта в метро впоследствии их обвинили во взрывах в Витебске осенью 2005 года и в Минске 4 июля 2008-го.



Уголовное дело о теракте в метро рассматривал Верховный суд. Коновалов в ходе процесса свою вину признал полностью. Ковалев причастность ко всем трем взрывам отрицал, а также заявил, что в ходе досудебного расследования оговорил себя и Коновалова под давлением следствия. 30 ноября суд приговорил их к высшей мере наказания — смертной казни. Коновалова признали виновным в терроризме, Ковалева — в пособничестве терроризму и недонесении о готовящемся преступлении.

Ковалев подал кассационную жалобу на приговор и прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Коновалов, по официальным данным, прошение не подавал.

Лукашенко в помиловании отказал, мотивируя это "опасностью и чрезвычайно тяжелыми последствиями для общества совершенных актов терроризма".

Комитет ООН по правам человека, куда поступила жалоба от родных Ковалева, призвал власти Беларуси не казнить осужденного до тех пор, пока жалоба не будет рассмотрена. Тем не менее 17 марта 2012 года стало известно, что оба смертных приговора приведены в исполнение. Как следует из официальной справки о смерти Ковалева, это произошло 15 марта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко установил особый порядок назначения пенсий для пострадавших от теракта в минском метро Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ "О пенсионном обеспечении граждан, пострадавших в результате акта терроризма", сообщает...

Алексей Александров, БелаПАН.