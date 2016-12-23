МИНСК, 23 дек – Sputnik. Окружить пожилых белорусов вниманием и заботой призвал в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на новогоднем благотворительном празднике для детей, который проходит в рамках акции "Наши дети" в Минске.

© Фото: Владимир Баятов Лукашенко подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения

"Мы не должны забывать, что есть старики, их надо окружить заботой и вниманием. Тем более что ни у каждого есть те, кто в этот праздник может прийти и подарить частицу души и внимания", – цитирует Лукашенко агентство БелТА .

Президент в пятницу присутствовал на новогоднем представлении для детей "Хрустальная мелодия" – это оригинальная сказка с традиционным новогодним сюжетом, где добро и справедливость побеждают зло.

"Пусть это будет напутствием вам в жизни. Искренне желаю, чтобы дружба, мир и взаимопомощь всегда помогали одерживать победы, чтобы сбывались самые заветные мечты, а родители и педагоги гордились достижениями", – пожелал Лукашенко юным зрителям.

В ответ дети вручили Лукашенко сувениры, сделанные своими руками.