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Лукашенко призвал окружить заботой стариков

23.12.2016 16:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Окружить пожилых белорусов вниманием и заботой призвал в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на новогоднем благотворительном празднике для детей, который проходит в рамках акции "Наши дети" в Минске.

Лукашенко призвал окружить заботой стариков
© Фото: Владимир Баятов
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"Мы не должны забывать, что есть старики, их надо окружить заботой и вниманием. Тем более что ни у каждого есть те, кто в этот праздник может прийти и подарить частицу души и внимания", – цитирует Лукашенко агентство БелТА

Президент в пятницу присутствовал на новогоднем представлении для детей "Хрустальная мелодия" – это оригинальная сказка с традиционным новогодним сюжетом, где добро и справедливость побеждают зло. 

"Пусть это будет напутствием вам в жизни. Искренне желаю, чтобы дружба, мир и взаимопомощь всегда помогали одерживать победы, чтобы сбывались самые заветные мечты, а родители и педагоги гордились достижениями", – пожелал Лукашенко юным зрителям.

В ответ дети вручили Лукашенко сувениры, сделанные своими руками.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент принял в пятницу участие в новогоднем благотворительном празднике для детей, который проходил в рамках акции "Наши дети".

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