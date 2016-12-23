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Лукашенко призвал окружить заботой стариков
23.12.2016 16:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Окружить пожилых белорусов вниманием и заботой призвал в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на новогоднем благотворительном празднике для детей, который проходит в рамках акции "Наши дети" в Минске.
© Фото: Владимир Баятов
"Мы не должны забывать, что есть старики, их надо окружить заботой и вниманием. Тем более что ни у каждого есть те, кто в этот праздник может прийти и подарить частицу души и внимания", – цитирует Лукашенко агентство
Президент в пятницу присутствовал на новогоднем представлении для детей "Хрустальная мелодия" – это оригинальная сказка с традиционным новогодним сюжетом, где добро и справедливость побеждают зло.
"Пусть это будет напутствием вам в жизни. Искренне желаю, чтобы дружба, мир и взаимопомощь всегда помогали одерживать победы, чтобы сбывались самые заветные мечты, а родители и педагоги гордились достижениями", – пожелал Лукашенко юным зрителям.
В ответ дети вручили Лукашенко сувениры, сделанные своими руками.
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Президент принял в пятницу участие в новогоднем благотворительном празднике для детей, который проходил в рамках акции "Наши дети".
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