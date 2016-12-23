﻿﻿ В Барановичах работники хлопчатобумажного объединения собираются провести митинг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Барановичах работники хлопчатобумажного объединения собираются провести митинг

23.12.2016 16:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В сети появилась фотография заявления от трудового профсоюзного коллектива ткацкой фабрики БПХО. В документе рабочие просят у руководства провести митинг против графика работы в выходные дни.


Фото: Людмила Прокопова (INTEX-PRESS)

Какие-либо подписи на заявлении отсутствовали. Фотография, которую разместили анонимно, сопровождалась подписью: «Просим вышестоящие власти обратить внимание на несправедливое увольнение людей на предприятии без уважительных причин (но руководство увольняет за прогул, которого не было)».

На условиях анонимности одна из сотрудниц ткацкой фабрики рассказала Intex-press, что сейчас люди работают в три смены по 8 часов 5 дней в неделю. Суббота и воскресенье являются выходными. Иногда работники ткацкого цеха работают в субботу — по желанию и за двойную оплату.

Фото: vk.com/podslyshano_baranovichi

Когда изменят график работы, они также будут трудиться в три смены, только всех рабочих разделят на 4 группы. Они будут выходить по сменам одна за одной, что позволит производству работать без остановки оборудования. Рабочая неделя по-прежнему будет пятидневной с двумя выходными, эти выходные очень редко будут выпадать на субботу и воскресенье.

Руководство предприятия на звонки TUT.BY 23 декабря не отвечало. Телефоны молчали у генерального директора ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» Ивана Турчака, а также у его зама по производству и главного инженера.

В профсоюзном комитете предприятия не смогли прокомментировать обращение рабочих. Заместитель председателя профкома Раиса Бедульская отметила, что не владеет информацией по данному вопросу.

Первый заместитель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова, которая курирует промышленность, также отказалась общаться с TUT.BY, посоветовав обратиться в отдел идеологии.

 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие просят у руководства провести митинг против графика работы в выходные дни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко установил особый порядок назначения пенсий для пострадавших от теракта в минском метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика