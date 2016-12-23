В сети появилась фотография заявления от трудового профсоюзного коллектива ткацкой фабрики БПХО. В документе рабочие просят у руководства провести митинг против графика работы в выходные дни.



Фото: Людмила Прокопова (INTEX-PRESS)

Какие-либо подписи на заявлении отсутствовали. Фотография, которую разместили анонимно, сопровождалась подписью: «Просим вышестоящие власти обратить внимание на несправедливое увольнение людей на предприятии без уважительных причин (но руководство увольняет за прогул, которого не было)».

На условиях анонимности одна из сотрудниц ткацкой фабрики рассказала Intex-press, что сейчас люди работают в три смены по 8 часов 5 дней в неделю. Суббота и воскресенье являются выходными. Иногда работники ткацкого цеха работают в субботу — по желанию и за двойную оплату.

Фото: vk.com/podslyshano_baranovichi

Когда изменят график работы, они также будут трудиться в три смены, только всех рабочих разделят на 4 группы. Они будут выходить по сменам одна за одной, что позволит производству работать без остановки оборудования. Рабочая неделя по-прежнему будет пятидневной с двумя выходными, эти выходные очень редко будут выпадать на субботу и воскресенье.

Руководство предприятия на звонки TUT.BY 23 декабря не отвечало. Телефоны молчали у генерального директора ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» Ивана Турчака, а также у его зама по производству и главного инженера.

В профсоюзном комитете предприятия не смогли прокомментировать обращение рабочих. Заместитель председателя профкома Раиса Бедульская отметила, что не владеет информацией по данному вопросу.

Первый заместитель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова, которая курирует промышленность, также отказалась общаться с TUT.BY, посоветовав обратиться в отдел идеологии.