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Сайт коммунальных начислений komplat.by прекратил работу
23.12.2016 16:29 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Сайт коммунальных начислений
Сайт предоставлял информацию о коммунальных услугах и доступ к лицевому счету через интернет, давал возможность ввести показания индивидуальных счетчиков воды. Причиной прекращения работы сервисов на сайте стало внедрение в стране новой системы учета коммунальных платежей "Расчет-ЖКУ".
Функции сайта были недоступны с 1 ноября. В ноябре же на сайте была размещена информация, что сайт интегрируется с единой общереспубликанской системой расчетов за ЖКУ — АИС "Расчет-ЖКУ".
Однако 23 декабря на сайте размещено сообщение, из которого следует, что такой интеграции не будет. "В целях реализации указа президента от 29.08.2016 № 322 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий" с 01.10.2016 государственное предприятие "Центр информационных технологий Мингорисполкома" перешло на использование единой общереспубликанской системы расчетов за ЖКУ АИС "Расчет-ЖКУ", владельцем и регулятором которой является ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство ЕРИП". Интеграция сайта
Центр информирует о прекращении в одностороннем порядке ранее заключенных с пользователями договоров "ввиду невозможности исполнения взятых обязательств по не зависящим от сторон обстоятельствам в силу изменений законодательных актов".
Подать данные о расходе воды согласно индивидуальным приборам учета можно с помощью СМС-сообщения или звонка на специальный номер расчетно-справочных центров (
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Сайт коммунальных начислений komplat.by прекратил свою работу, говорится в объявлении на сайте. Сайт предоставлял информацию о коммунальных услугах...
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