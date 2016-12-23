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Лукашенко одобрил проекты соглашений об участии Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС

23.12.2016 16:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза. Соответствующие указы глава государства подписал 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба президента, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в рамках программ "Латвия — Литва — Беларусь" и "Польша — Украина — Беларусь" по линии Европейской политики соседства на 2014—2020 годы.

На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

Как сообщалось, 4—7 декабря в Беларуси находилась делегация экспертов Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии. В Минске с ними встречался начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило. "В ходе встречи стороны обсудили перспективы и тематические направления развития сотрудничества Беларуси и ЕС в сфере международной технической помощи на период до 2020 года, в том числе с учетом реформирования Европейского инструмента соседства", — сообщила пресс-служба министерства.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах...

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