Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза. Соответствующие указы глава государства подписал 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба президента, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в рамках программ "Латвия — Литва — Беларусь" и "Польша — Украина — Беларусь" по линии Европейской политики соседства на 2014—2020 годы.

На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

Как сообщалось, 4—7 декабря в Беларуси находилась делегация экспертов Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии. В Минске с ними встречался начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило. "В ходе встречи стороны обсудили перспективы и тематические направления развития сотрудничества Беларуси и ЕС в сфере международной технической помощи на период до 2020 года, в том числе с учетом реформирования Европейского инструмента соседства", — сообщила пресс-служба министерства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко одобрил проекты соглашений об участии Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах...

Алексей Александров, БелаПАН.