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За смерть школьницы на картошке 22-летнего водителя грузовика приговорили к трем годам "химии"
23.12.2016 16:51 — Новости Общества | Tut.by
23 декабря суд Молодечненского района вынес приговор 22-летнему Павлу Цыбину — водителю грузовика, под колесами которого во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница. Цыбину дали три года «химии», сообщил TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.
— В зале суда его никто не задерживал, и после заседания он спокойно ушел домой, — рассказал Судаленко. — Теперь исполнительная инспекция будет определять место, где он будет отбывать наказание. Потом за ним придут и заберут.
По словам собеседника, родители девочки не требовали у Цыбина компенсации морального и материального ущерба.
Напомним, 29 сентября во время выполнения сельскохозяйственных работ в СПК «Восход-Агро»
В отношении водителя Молодечненский райотдел СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По мнению стороны обвинения, после загрузки картофеля Цыбин, имея реальную возможность наблюдать в зеркала заднего вида отделившуюся от остальных детей школьницу, начал движение задним ходом по наезженной колее. Он проявил невнимательность и не обратился за помощью к взрослым, чтобы те сигнализировали о ситуации позади машины.
— Я полностью признаю свою вину и хочу попросить у родителей прощения, —
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23 декабря суд Молодеченского района вынес приговор Павлу Цыбину - водителю грузовика, под колесами которого во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница....
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