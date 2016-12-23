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Лукашенко на новогоднем празднике призвал детей ценить мир и безопасность
23.12.2016 17:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 декабря. В Беларуси делается все необходимое для всестороннего развития подрастающего поколения, заявил Александр Лукашенко 23 декабря на новогоднем благотворительном празднике для детей, который состоялся во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети".
На главную елку страны были приглашены дети от 8 до 14 лет из всех регионов Беларуси.
"У нас великая и славная история, богатая культура, красивая природа. Но самое главное — это искренние и трудолюбивые люди. Многие поколения белорусов обустраивали нашу землю, берегли ее и защищали. И нам с вами надо как можно дальше взглянуть в будущее нашей Беларуси. Именно от вас зависит, как будет выглядеть наша земля и какой станет страна через 20, 30 или 50 лет", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Лукашенко призвал детей твердо идти к поставленной цели, преодолевая препятствия и трудности, а также любить свою Родину, заботиться о ее благополучии, ценить мир и безопасность. "Очень хочется, чтобы вы счастливо и дружно жили в окружении родных и близких людей, с оптимизмом смотрели в будущее и верили в лучшее. А если у кого-то не получается, вы должны знать: в стране много отзывчивых людей, которые никогда не оставят вас в беде", — подчеркнул глава государства.
Он присутствовал на сказочном новогоднем представлении "Хрустальная мелодия", в котором добро и справедливость побеждают зло. "Пусть это будет напутствием вам в жизни. Искренне желаю, чтобы дружба, мир и взаимопомощь всегда помогали одерживать победы, чтобы сбывались самые заветные мечты, а родители и педагоги гордились достижениями", — пожелал глава государства.
В завершение мероприятия дети вручили Лукашенко сувениры, сделанные своими руками.
БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. В Беларуси делается все необходимое для всестороннего развития подрастающего поколения, заявил Александр Лукашенко 23 декабря на новогоднем...
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