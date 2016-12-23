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24 декабря на Юго-Западе откроют резиденцию Деда Мороза с бесплатным входом

23.12.2016 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу, 24 декабря, в ТРЦ «Титан» на Дзержинского заработает резиденция Деда Мороза, в которой дети смогут бесплатно отдать ему свои письма, получить заранее подготовленные родителями подарки, пообщаться и сфотографироваться.


Фото предоставлено ТРЦ «Титан»

Резиденция Деда Мороза разместится на третьем этаже «Титана» и будет работать с 24 декабря по 8 января, с 12 до 20 часов. Родители смогут бесплатно привести туда ребенка, чтобы он пообщался с Дедом Морозом и написал ему письмо. Здесь же можно будет сделать снимки всей семьей в специальной фотозоне.

Родители также смогут бесплатно воспользоваться и другими услугами Деда Мороза: например, попросить вручить ранее подготовленный ими подарок или занять ребенка на время шопинга. Кроме того, можно будет оставить номер телефона, чтобы получить личное СМС-поздравление от Деда Мороза. Также в резиденции проведут и конкурс детских рисунков, победители которого смогут бесплатно сходить в музей познавательных наук «Квантум».

Торжественное открытие пройдет в субботу, 24 декабря, в 12 часов. Будет концерт, детский показ мод, театральное представление, научное шоу, кулинарный мастер-класс, конкурсы с подарками и другое.

 
 
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