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Коммунальный сайт komplat.by закрыт
23.12.2016 19:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Интернет-ресурс komplat.by, с помощью которого жители Минска и столичного района оплачивали жилищно-коммунальные услуги, прекратил работу, сообщается в информации, размещенной на сайте.
© Sputnik / Виктор Толочко
В октябре в Беларуси была введена в действие АИС "Расчет-ЖКУ" — единая программа, в рамках которой могут осуществляться расчет, учет и начисления ЖКУ и безналичных субсидий.
"Центр информационных технологий Мингорисполкома перешел на использование единой общереспубликанской системы расчетов за ЖКУ АИС "Расчет-ЖКУ", владельцем и регулятором которой является ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство ЕРИП", – говорится в сообщении.
Там также подчеркивается, что интеграция ресурса komplat.by и АИС " не предусмотрена.
Согласно информации, размещенной на ресурсе, ЦИТ в одностороннем порядке прекращает ранее заключенные с пользователями договоры в связи с невозможностью исполнения обязательств.
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Минчане сейчас смогут платить за жилищно-коммунальные услуги только в системе АИС "Расчет-ЖКУ".
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