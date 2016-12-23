МИНСК, 23 дек – Sputnik. Интернет-ресурс komplat.by, с помощью которого жители Минска и столичного района оплачивали жилищно-коммунальные услуги, прекратил работу, сообщается в информации, размещенной на сайте.



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В октябре в Беларуси была введена в действие АИС "Расчет-ЖКУ" — единая программа, в рамках которой могут осуществляться расчет, учет и начисления ЖКУ и безналичных субсидий.

"Центр информационных технологий Мингорисполкома перешел на использование единой общереспубликанской системы расчетов за ЖКУ АИС "Расчет-ЖКУ", владельцем и регулятором которой является ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство ЕРИП", – говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что интеграция ресурса komplat.by и АИС " не предусмотрена.

Согласно информации, размещенной на ресурсе, ЦИТ в одностороннем порядке прекращает ранее заключенные с пользователями договоры в связи с невозможностью исполнения обязательств.