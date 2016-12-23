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КГК: пустующих домов на селе стало больше на 2 тысячи

23.12.2016 19:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Местные исполнительные комитеты не добились сокращения пустующего и ветхого жилья в сельской местности, сообщали Sputnik в пятницу в Комитете государственного контроля Беларуси.

КГК: пустующих домов на селе стало больше на 2 тысячи
© Sputnik Александр Кряжев
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КГК провел мониторинг мер по сокращению количества таких домов на селе, оказалось, что требования соответствующего указа № 100 выполнены не в полной мере.

"За три года количество пустующих и ветхих домов в республике возросло на 2123 единицы и на 1 января 2016 года составило 13608 единиц. Количество таких домов увеличилось во всех областях, кроме Минской", – сказали в КГК.

В комитете уточнили: регистры учета пустующих домов ведутся плохо – по их данные почти в восемь раз меньше, чем информация статистики. Были также выявлены случаи необоснованного исключения пустующих жилых домов из регистров по заявлениям граждан, не являвшихся собственниками. 

По данным КГК, стали массовыми факты необоснованного признания домов ветхими с последующим их сносом.

Комитет по результатам мониторинга направил местным исполнительным органам рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

 
Теги: Минск
 
 
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В комитете констатируют, что стали массовыми факты необоснованного признания домов ветхими с последующим их сносом.

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