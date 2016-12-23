﻿ Восьмиклассник в Могилеве помог задержать грабителя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Восьмиклассник в Могилеве помог задержать грабителя

23.12.2016 21:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве 13-летний Денис Моцный помог раскрыть разбойное нападение. Восьмиклассник не растерялся и вовремя вызвал милицию, сообщили в областном управлении Следственного комитета.


Фото: sk.gov.by

Вечером 18 сентября в квартире дома на переулке 3-м Мечникова пьяный могилевчанин напал на женщину. Он бил ее, требовал отдать ему деньги, угрожал убийством.

В это время восьмиклассник Денис шел к другу. Он услышал крики, доносившиеся из квартиры, и вызвал милицию. Наряд приехал быстро и задержал злоумышленника.

В отношении 28-летнего нападавшего возбудили уголовное дело за разбой, совершенный с проникновением в жилище, и будут судить.

Заместитель начальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов вручил ученику СШ № 15 благодарность и наручные часы.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 130
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьнику вручили часы и благодарность.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двухлетнему Жене Беласику из Брестского района срочно нужна помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика