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Поздравление Президента Республики Беларусь с Рождеством Христовым

23.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым.

Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью.

Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты.

В эти праздничные дни мы обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляем благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты.

Александр Лукашенко

 
 
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  Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря Дорогие соотечественники! Поздравляю Вас...

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