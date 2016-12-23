Бывает так: проезжая через то или иное белорусское местечко, возникает необъяснимое желание туда вернуться. Скажете, многие наши города чем-то схожи?.. И всё равно у каждого из них — свой неповторимый облик, удивительная история и самобытный уклад жизни. Именно такой он — Светлогорск.

У истоков

Принято считать, что Светлогорск был построен в середине XX века практически на пустом месте. Однако это не совсем так. Там, где сейчас расположен этот райцентр Гомельщины, некогда было старинное поселение со своей интересной и уникальной историей.



На страницы древних летописей то местечко попало вместе с именем своего основателя — белорусского шляхтича Романа Шатилы еще в 1560 году. Видимо, сына после себя магнат не оставил, род прервался, и король Сигизмунд Август передал поместье «Шатилинский Остров» новому владельцу с не менее знатной фамилией — Ждану Манкевичу из рода Любичей. Но этот «подарок» был с условием: пожизненное пользование имением должно сопровождаться обязательным исполнением службы воинской.

Да и сами Шатилки, как называли поместье местные жители, не были простым поселением — при Манкевичах это была укрепленная усадьба. Близ нее, к слову, проходил Горвальский тракт (ныне — улица Советская в Светлогорске). А в самом местечке Горваль — на стратегически важной точке пересечения сухопутных дорог и водных путей на Березине — была возведена хорошо защищенная бастионная крепость.



Немало длительных осад пережил на своем веку Горвальский замок… Веками он надежно выполнял свою функцию — был серьезной преградой для вражеских войск на полесском направлении. И все же та крепость пала — она была окончательно уничтожена в годы Северной войны.

…Не одно столетие шляхтичи-земледельцы жили и работали на шатиловской земле, а когда у порога дома появлялся враг — брали в руки оружие и смело вставали на оборону Родины.

Кстати, в современном Светлогорске стоит памятник его летописному основателю — Роману Шатиле. На груди изваянной из бронзы фигуры — медальон с изображением герба города, в руке — тот самый привилей, датированный 1560 годом.



На огненном перекрестке войны

Не минули это белорусское поселение и иные войны… В 1812 году здесь неистовствовала наполеоновская армия, оставившая после себя лишь руины архитектурных памятников. В годы Первой мировой войны на прикостельном погосте в Шатилках находили последнее пристанище погибшие солдаты царской армии.



Поместье неизменно восстанавливалось, но, к сожалению, в современном Светлогорске не сохранилось никаких памятных знаков о тех далеких событиях…

Еще одна война — Великая Отечественная — нагрянула в Шатилки 28 июля 1941 года. Тысячи людей оказались на оккупированной территории. Многие ушли на фронт, многие стали партизанами…



Именно здесь, в непроходимых болотах между нынешним Светлогорском и Паричами, весной 1944-го почти два месяца 65‑я армия под командованием генерала Павла Ивановича Батова мастерила деревянные гати и настилы. На построенный танкодром пригоняли тяжелую технику, здесь накапливали все больше оружия и боеприпасов — снарядов, мин…

А на рассвете 23 июня 1944‑го началась артподготовка: войска Красной Армии одновременно начали победоносное наступление с двух направлений — из-под Рогачева и из-под Светлогорска в районе Паричей.

…В честь той стратегической наступательной операции 21 июня 2014 года под Светлогорском был открыт мемориальный комплекс «Багратион». Помимо грандиозного памятного знака, на территории комплекса стоит легендарный тяжелый танк ИС‑3. Есть здесь и блиндажеобразный музей, и памятный знак в честь Героя Советского Союза летчика-штурмовика Сергея Краснопёрова, и часовня с поминальной книгой… Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть — чтобы помнить.



Из прошлого — в настоящее

Свое нынешнее название — Светлогорск — город обрел лишь в 1961 году. Такое имя было выбрано неслучайно — оно должно было стать символом светлой жизни.

Что ж, современный Светлогорск именно такой — светлый, уютный, не лишенный достопримечательностей и местных преданий. Не была забыта и история — один из районов города именуется Шатилками. Именно здесь, на месте древнего поселения, находится Набережная площадь: на ней тоже живет народная память.



На площади, на братской могиле, установлен девятитонный бронзовый колокол. Он расколот, называют его Скорбящим… Это скорбь о павших в годы Великой Отечественной войны. Всю трагедию военного лихолетья символизирует трещина, которая, по замыслу скульптора, обрела очертания умирающего журавля. Через нее в смертный бой за Отечество уходят солдаты — пехотинцы, авиаторы, артиллеристы, моряки, пытающиеся спасти их медсестры… Внутри колокола — имена захороненных под ним воинов.



А на аллее Героев, прилегающей к Набережной площади, есть еще одно напоминание о том, как нелегко далась Победа: целый строй бронзовых бюстов Героев Советского Союза — Алексея Ершова, Дмитрия Редькина, Петра Мирошниченко, Сергея Краснопёрова, Серго Чигладзе, Мартина Теплякова и многих, многих других…

Впрочем, каждый найдет для себя в этом белорусском райцентре что-то привлекательное — будь то музей или архитектурный памятник. Кстати, самое старинное сохранившееся в Светлогорске — здание железнодорожной станции. Есть здесь и свой «Биг-Бен»…



Что и говорить, этот город, раскинувшийся на берегу Березины, оставляет лишь приятные воспоминания. И можно с уверенностью сказать: посещение Светлогорска забудется нескоро, ибо здесь живут — и жили всегда — вековые традиции земли белорусской.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото Александра Кибика