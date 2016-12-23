На днях в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов прошел торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем соединения прежнего начальника ОУЦ генерал-майора Игоря Короля. В соответствии с указом Президента Республики Беларусь он назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению.



В течение двух лет Игорь Сергеевич командовал прославленным учебным соединением, отвечал за судьбы людей самого многочисленного воинского коллектива белорусской армии. За этот период времени сделано немало. Благодаря его чуткому руководству, профессионализму и офицерской мудрости армейская «учебка» продолжала успешно решать задачи по качественной подготовке квалифицированных специалистов для белорусской армии, формированию у курсантов высоких профессиональных и морально-психологических качеств. Об этом свидетельствуют итоги выпускных экзаменов — все школы завершили минувший учебный год с высокими результатами. Внесен значительный вклад в совершенствование учебно-материальной базы, создание комфортных условий для жизни и быта военнослужащих срочной военной службы, обновление парковой зоны и благоустройство военного городка.

От всего личного состава новый начальник 72 ОУЦ гвардии полковник Константин Чернецкий пожелал генерал-майору Игорю Королю крепкого здоровья, успехов на новом месте службы во благо Отечества.

Искренние слова благодарности за тесное сотрудничество и взаимовыручку, а также пожелания новых достижений на высокой должности прозвучали в адрес Игоря Сергеевича из уст председателя Борисовского районного Совета депутатов Петра Новицкого.

От имени командования воинских частей и всего офицерского состава учебного центра свои поздравления и слова признательности за совместную службу выразил начальник центра технического обеспечения полковник Владимир Баранский:

— Нам всем посчастливилось служить под руководством чуткого, настойчивого и грамотного командира. В вашем лице собраны наилучшие качества настоящего офицера: умеренная жесткость, постоянная требовательность и в то же время — терпение, понимание, порядочность, человечность. Успехов вам в дальнейшей карьере!

После того как знаменная группа вынесла на середину строевого плаца Боевое Знамя учебного соединения, генерал-майор Игорь Король преклонил перед ним колено и прикоснулся губами к алому полотнищу — символу воинской чести, доблести и славы.

— Мне повезло в жизни командовать одним из самых прославленных соединений Вооруженных Сил Республики Беларусь, где я получил бесценный опыт, — отметил в своем выступлении Игорь Сергеевич, обращаясь к личному составу «учебки» и присутствующим здесь гостям. — Обещаю вам, что через все последующие годы службы я пронесу в своем сердце частицу той доблести и воинской чести, которыми овеяно наше соединение. Его славные боевые традиции будут для меня путеводной звездой на служебном и жизненном пути. Спасибо всему личному составу учебного центра за совместную службу. Я горжусь, что довелось служить с вами. Честь имею!

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора