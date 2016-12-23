Для каждого человека, достигшего поставленных целей и взявшего главные высоты, наступает время, когда хочется оглянуться на прожитые годы, чтобы вспомнить и проанализировать особенные моменты или важные события в жизни.

Накануне своего 60‑летия редактор ежемесячного издания «Время патриотов» Военной академии воин-интернационалист подполковник запаса Игорь Григорьевич Шелудков поделился своими воспоминаниями.

Детство Игоря, как и многих детей военнослужащих советского времени, прошло «на чемоданах». Родился он в городе Потсдаме Германской Демократической Республики — по месту службы отца. Пройдя славный боевой путь от рядового-пехотинца в годы войны до полковника, отец Игоря, Григорий Поликарпович, родившийся на суровой сибирской земле, всегда гордился белорусскими корнями и мечтал вернуться в родные края. И получил-таки назначение на историческую родину, в город Минск!

Тепло теперь уже постоянного без переездов семейного очага почувствовала и мама Игоря, Людмила Никифоровна, педагог-воспитатель, тридцать лет делившая все тяготы и лишения воинской службы с мужем-офицером. Сколько мест жительства и работы довелось ей сменить за все это время!..

А Игорь наслаждался всеми благами цивилизованной столичной жизни: обзаводился новыми друзьями в ставшей для него родной 61‑й минской школе, гонял с ребятами в хоккей на замерзших прудах вдоль Свислочи. Школьник очень гордился, что живет теперь в самом лучшем и самом известном доме Минска на улице Червякова, в котором в одно время жили сразу пять Героев Советского Союза! А еще он любил гулять по историческим улочкам Троицкого предместья, покупая по дороге в школу горячие пирожки — прямо из укутанной в одеяло огромной алюминиевой кастрюли!