Новогодний стол — большая радость для хозяйки. Встать в четыре часа утра и, не разлепляя глаз, погреметь кастрюлями для холодца на ощупь. Потом, умывшись над кухонной раковиной с картошкой, начать крутить бигуди между завтраком для семьи и взбиванием яиц для коржей.

Супруг подтягивается ближе к 10, съедает обрезки от коржа и делает неуклюжий комплимент. Ему моментально вручается «повестка», рекрутирующая его на разделку мяса и кручение фарша. Если муж подсуетился заранее, то электрическая мясорубка сэкономит ему здоровье, если не подсуетился на такой подарок супруге к 8 Марта, то в его распоряжение поступает древнее чудовище с ручкой и песня бурлаков на Волге «Эх, ухнем!». Все утренние передачи он провожает взглядом через плечо. Дети обычно на подхвате с медицинскими тампонами — чтобы промакивать пот с лица отца.

Дети и коты. Во время приготовления к торжеству они, как правило, сильно мешают. Коты стараются уничтожить главный новогодний символ в доме — ель с игрушками, а дети — все остальное: шоколад, мандарины, конфеты, порядок и хорошее мамино настроение с утра. Обычно детей отправляют гулять на улицу или заставляют лепить к обеду пельмени. Ничего, что кухня после них будет напоминать ядерный полигон после взрыва. Зато все при деле.

Бабушки — золотые люди. Их помощь в приготовлении новогоднего стола неоценима. Обычно они начинают с воспоминаний о том, как оно было раньше. Потом достают толстую тетрадь с рецептами и начинают изводить семью их перечислением — типа оливье с рябчиками или особого тортика, который надо готовить три дня, если все по рецепту. Такие сообщения очень нервируют хозяйку дома и заставляют ее дать себе зарок спрятать тетрадку перед следующим Новым годом. Перечитав вслух старинные рецепты, бабушки идут воспитывать внуков. Скорость исчезновения конфет и шоколада при бабушкином надзоре, как правило, увеличивается втрое, что вынуждает из кухни кричать о том, чтобы не смели портить себе аппетит перед обедом.

Коты — отдельная строка в списке забот. Никто из ученых еще не раскрыл секрет, почему коты так ненавидят новогодние елки. Для них это цель номер один, и террор против елки они разворачивают по всем фронтам. Особый шик — запрыгнуть на елку из засады на шкафу и свалить ее на пол с первого раза. Нет кота, равнодушного к новогодней елке в доме. Самый ленивый или старый просто подползет к ней и станет с остервенением срывать игрушки и мишуру. Кота, не проявляющего интереса к елке, надо срочно вести к ветеринару.

Собака в доме перед приготовлением новогоднего стола — это живое препятствие, весело перебегающее по квартире специально для того, чтобы оказаться у вас под ногами. Вам надо выработать специальные гимнастические приемы, чтобы перепрыгнуть через нее, не уронив полные тарелки. Я бы рекомендовал тренироваться с собакой весь год. Полезность собаки в том, что она подъедает отходы новогоднего стола и всегда хочет еще. И когда новогодний стол готов, все довольны и готовы встретить бой курантов — тогда только понимаешь, какое это чудо — Новый год!

Сергей Климкович