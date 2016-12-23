В Беларуси продолжается благотворительная новогодняя акция «Наши дети», к которой сегодня присоединился Исполком СНГ, сообщает «МИР 24».

Делегация комитета Содружества посетила белорусский хоспис, который уже 20 лет помогает неизлечимо больным детям. Руководству учреждения было передано специальное медицинское оборудование. Также члены делегации ознакомились с работой хосписа, вручили детям памятные подарки и оставили пожелания на листках символического «Дерева жизни».

«Несмотря на то, что акция республиканская, активное участие принимают все участники штаб-квартиры СНГ в Минске», - сказал первый заместитель председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

«У нас дети сложные, есть и очень тяжелые. Но главная наша цель - улучшить качество их жизни. Поэтому и приобретаются аппараты», - отметила сопредседатель Попечительского Совета Белорусского детского хосписа Олга Кобякова.

Акция началась 10 декабря и продлится ровно месяц. За это время представители разных структур и организаций посетят приемные семьи, детские дома и больницы.