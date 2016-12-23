﻿ Современное искусство объединило Евразию в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Современное искусство объединило Евразию в Минске

23.12.2016 22:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске стартовал масштабный проект европейского современного искусства «От Лиссабона через Минск до Владивостока». Выставку многие уже назвали смелым экспериментом, рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Картины художников, выставленных в галерее, быстро раскупают частные коллекционеры. Выставка в Минске вызвала интерес не только у ценителей искусства, но и историков и политиков.

«Я принципе люблю работать с женской кожей, одеждой, создавать образ красивой женщины. Я очень рада здесь быть. Петербургские художники с теплотой и трепетом относятся к белорусским коллегам», - говорит российская художница Светлана Овинова.

Под каждой картиной указано расстояние между городами, максимальное из которых составляет 18 тысяч километров. Куратор арт-проекта Виктор Альшевский тщательно отбирал полотна для экспозиции, в том числе и свои работы.

«Мы не брали какое-то определенное направление. Это не импрессионизм, не абстракционизм, не какой-нибудь еще -изм. Мы говорим, что на дворе XXI век. Это начало отсчета новой цивилизации», - сказал он.

Картина маслом
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси открылась масштабная выставка «От Лиссабона через Минск до Владивостока».

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Всемирная организация изучения общественного мнения не нашла фальсификаций в опросах НИСЭПИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика