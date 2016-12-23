В Минске стартовал масштабный проект европейского современного искусства «От Лиссабона через Минск до Владивостока». Выставку многие уже назвали смелым экспериментом, рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Картины художников, выставленных в галерее, быстро раскупают частные коллекционеры. Выставка в Минске вызвала интерес не только у ценителей искусства, но и историков и политиков.

«Я принципе люблю работать с женской кожей, одеждой, создавать образ красивой женщины. Я очень рада здесь быть. Петербургские художники с теплотой и трепетом относятся к белорусским коллегам», - говорит российская художница Светлана Овинова.

Под каждой картиной указано расстояние между городами, максимальное из которых составляет 18 тысяч километров. Куратор арт-проекта Виктор Альшевский тщательно отбирал полотна для экспозиции, в том числе и свои работы.

«Мы не брали какое-то определенное направление. Это не импрессионизм, не абстракционизм, не какой-нибудь еще -изм. Мы говорим, что на дворе XXI век. Это начало отсчета новой цивилизации», - сказал он.