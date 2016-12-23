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В Могилеве запускают тестовую маршрутку с заездом в поселок Днепр

24.12.2016 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве запускают в тестовом режиме маршрутное такси № 2т, сообщили в горисполкоме. Оно будет заезжать в поселок Днепр за заводом «Могилевтрансмаш».

Маршрутка в пробном режиме начнет ходить 26 декабря по маршруту «Завод «Могилевтрансмаш» — ОАО «Райагропромтехника» с заездом в поселок Днепр. Тестовый период завершится 31 января 2017 года. На линии будут работать 8 машин.

После этого проанализируют пассажирский поток и решат, будет ли маршрутка ходить так постоянно.

 
Теги: Могилев
 
 
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Она будет ходить чуть больше месяца, начиная с 26 декабря.

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