В Могилеве запускают в тестовом режиме маршрутное такси № 2т, сообщили в горисполкоме. Оно будет заезжать в поселок Днепр за заводом «Могилевтрансмаш».

Маршрутка в пробном режиме начнет ходить 26 декабря по маршруту «Завод «Могилевтрансмаш» — ОАО «Райагропромтехника» с заездом в поселок Днепр. Тестовый период завершится 31 января 2017 года. На линии будут работать 8 машин.

После этого проанализируют пассажирский поток и решат, будет ли маршрутка ходить так постоянно.