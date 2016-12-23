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Сезонный уровень заболеваемости ОРИ отмечается в Брестской области

24.12.2016 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями отмечается в Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Reuters

На текущей неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди совокупного населения области по сравнению с предыдущей семидневкой снизилась на 2,9%. Более 70% случаев заболеваний приходится на детей до 18 лет. Случаи гриппа в этом сезоне в регионе не зарегистрированы. Результаты вирусологических исследований свидетельствуют об отсутствии на территории области циркуляции вирусов гриппа. Заболеваемость ОРИ также связана с вирусами не гриппозной этиологии.

"С целью оперативной оценки эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРИ и гриппом и своевременной организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в контрольных городах Брест, Барановичи, Пинск проводится еженедельный мониторинг заболеваемости ОРИ и гриппом. Что касается прогноза, то, согласно данным Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, подъем заболеваемости ОРИ в республике, в том числе и на Брестчине, ожидается в конце января - начале февраля. Ожидается, что будут циркулировать вирусы гриппа А и В, а также гриппа А (H3N2). Это так называемый гонконгский грипп, против которого мы прививались в этом году", - пояснила главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева.

Этой осенью во время кампании по иммунизации в Брестской области против гриппа привито почти 535 тысяч человек, что составило 40,2% жителей региона. За счет средств местных бюджетов прививки сделаны 18,8% населения. Это дети в возрасте от 3 до 6 лет, учащиеся школ, средних и высших учебных заведений, работники учреждений образования. За счет средств республиканского бюджета привито 13,1% населения. В данную группу вошли дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, беременные, медицинские работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. Кроме того, 106 828 человек (8%) привились за счет средств предприятий и организаций, 2 206 человек получили прививку от гриппа за свои личные средства.

 
Теги: Брест
 
 
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Ожидается, что будут циркулировать вирусы гриппа А и В, а также гриппа А (H3N2).

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