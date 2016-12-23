В Брестском горисполкоме состоялось совещание по вопросу реконструкции фонтана на улице Советской.



































На протяжении многих лет фонтан около кинотеатра «Беларусь» был своего рода средоточием общественной жизни, центром притяжения молодежи, наконец, местом первых свиданий и признаний. Именно поэтому сохранение и реконструкция этого важного для города и брестчан объекта — одна из главных задач, стоящих накануне 1000-летия Бреста, сообщается на сайте Брестского горисполкома.

На протяжении нескольких лет фонтан в самом центре главной пешеходной улицы находился в собственности инвестора, который планировал провести его реконструкцию и построить рядом объект общественного питания.

Однако условия инвестиционного договора не были выполнены в срок: летом этого года фирма предоставила только архитектурный проект. В итоге договор с недобросовестным инвестором был расторгнут, а фонтан возвращён в городскую коммунальную собственность.

Сегодня создано эскизное решение будущего фонтана. Его авторы — молодой креативный архитектор и руководитель группы архитектуры и благоустройства ООО «Диалог — плюс» Максим Веремеюк, который активно участвует в формировании современной городской среды и его коллега — Евгений Щербач.

Их замысел в том, чтобы сделать фонтан интерактивным. Это позволит брестчанам и гостям города совершить своеобразное путешествие от древнего Берестья к современному Бресту.

На данный момент проект Максима Веремеюка и Евгения Щербача — лучшее предложение по эскизному решению фонтана. Пока все административные вопросы не улажены, раскрывать секреты концепции рано.

К слову, созданию концепции фонтана главной пешеходной улицы города предшествовало тщательное комплексное исследование места, в котором он расположен. В ходе его специалисты пришли к выводу, что данный объект — своего рода средоточие городской жизни, место притяжения разных поколений брестчан. Исходя из этого, первостепенная задача проектировщиков — не просто сделать очередной городской объект, а создать, так называемую общественную площадь, любимое место отдыха жителей Бреста.

Еще один фактор, придающий значимость — это то, что фонтан станет одним из элементов в мозаике знаковых объектов грядущего 1000-летия города.

В следующем году фонтан войдет в перечень городских строек. Источник финансирования — городской бюджет и спонсорские средства.

Планируется, что до марта следующего года будет окончательно определен проектировщик, а осенью начнутся работы по реализации проекта.

Торжественное открытие фонтана планируется в День города — 2018.

Сегодня перед дорожно-эксплуатационным предприятием стоит задача по демонтажу объекта и наведению порядка.

Пока не началась процедура проектирования, Брестский городской исполнительный комитет готов рассмотреть встречные предложения и идеи брестчан по проекту будущего фонтана на улице Советской.