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Лукашенко поздравил Алиева с 55-летием

24.12.2016 09:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Лидеру завкавказской республики в субботу, 24 декабря, исполнилось 55 лет, передает БЕЛТА.

«Высоко ценю и дорожу сложившимися между нами доверительными дружескими отношениями, которые еще более упрочились в ходе недавнего плодотворного визита в вашу прекрасную страну», - говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Беларуси отметил обоюдное стремление вывести сотрудничество Минска и Баку на еще более высокий качественный уровень, что в будущем, уверен Лукашенко, принесет ощутимые результаты в интересах братских народов.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года. 9 октября 2013 года он был переизбран на очередной срок, за него проголосовали 84,54% избирателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси в своем поздравлении назвал Азербайджан прекрасной страной.

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