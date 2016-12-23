Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Лидеру завкавказской республики в субботу, 24 декабря, исполнилось 55 лет, передает БЕЛТА .

«Высоко ценю и дорожу сложившимися между нами доверительными дружескими отношениями, которые еще более упрочились в ходе недавнего плодотворного визита в вашу прекрасную страну», - говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Беларуси отметил обоюдное стремление вывести сотрудничество Минска и Баку на еще более высокий качественный уровень, что в будущем, уверен Лукашенко, принесет ощутимые результаты в интересах братских народов.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года. 9 октября 2013 года он был переизбран на очередной срок, за него проголосовали 84,54% избирателей.