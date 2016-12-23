|
Лукашенко поздравил соотечественников с Рождеством Христовым
24.12.2016 11:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Рождеством Христовым.
"Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план, и сердце наполняется верой и любовью", – говорится в поздравлении.
"Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты. В эти праздничные дни мы обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляем благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты", – отметимл глава государства.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Рождеством Христовым. "Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии