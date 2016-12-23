На Новый год у путешественников традиционным спросом пользуются туры на море. Те же, кому милее сказочная зимняя атмосфера, аромат глинтвейна и имбирных пряников, отправляются в Польшу, Чехию, Венгрию и самый заснеженный край — финскую Лапландию. TUT.BY поинтересовался у витебских турфирм, какие направления сейчас популярны, и узнал цены и программы самых бюджетных поездок.

Отметим: для удобства читателей цены в обзоре указаны в пересчете на иностранную валюту, расчет производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты. Мы дополнительно посчитали, сколько это составит на текущую дату — 24 декабря.

Шутливый совет от менеджеров по туризму: «Главное — правильно расставить приоритеты. Без еды человек может прожить 40 дней, а без отдыха — ни дня больше».





Египет

В компании «Бел Бэлтик Трэвел» рассказали, что цены на встречу Нового года на берегу моря сейчас очень демократичные. А в турагентстве «Грин Тур» услышали от одной из туристок: «Самая замечательная погода: температура воздуха — 26−28 градусов тепла, воды — 24−26. Вообще не понимаю, зачем ехать в Египет летом».

Цена: от 623 рублей (от 320 долларов) за двух человек, от 311 рублей (от 160 долларов) с человека.

Даты поездки: ближайшие дни, а также даты после Нового года. Длительность поездки — от 7 дней.

Что входит в стоимость: питание и проживание по системе «все включено» в 4- или 5-звездочном отеле, перелет на самолете из Киева. Трансфер до аэропорта из Витебска в обе стороны — 130 рублей за взрослого человека.

Большинство бюджетных поездок в Европу организовывают с выездом из Минска. Доехать из Витебска до столицы не составляет трудностей. Стоимость проезда поездом — от 4,6 до 11,6 рубля с человека (в зависимости от рейса и типа вагона), маршруткой — 10 рублей с человека. Можно добраться на собственном авто.

Отдельно оплачивается туруслуга агентству — от 30 до 50 рублей. Для поездки в Евросоюз необходимо наличие шенгенской визы и страховки. Если у вас их нет, в турфирме помогут их оформить. В расходы добавляем 122 рубля (60 евро) и 4−6 рублей (2−3 евро) соответственно. При необходимости — сервисный сбор в визовом центре.

Если не успели к Новому году обзавестись штампом в паспорте — не унывайте. Праздничная атмосфера сохранится еще и в начале января, а цены при этом пойдут на снижение.

Литва

— Одним из самых бюджетных вариантов празднования Нового года в Европе будет поездка в Вильнюс или во второй по величине город Литвы — Каунас, — консультирует менеджер турагентства «Солнечный Атлас» Наталья. — Тем более что ехать далеко не надо: несколько часов — и вы уже на месте.

В литовской столице на Новый год ожидаются фейерверки и сказочное 3D-шоу «Рождественский сон».

Цена: от 153 рублей (75 евро) в Вильнюс на 2 дня, от 245 рублей (120,5 евро) — в Каунас на 3-дневную программу с экскурсиями (можно заказать только проживание в отеле Каунаса за 100 рублей (49 евро), в таком случае туруслуга и пешеходная экскурсия по городу станут подарком, но добираться придется самостоятельно).

Даты поездки: Вильнюс (2 дня) — с 31 декабря до 1 января, программа в Каунасе (3 дня) — до 2 января.

Что входит в стоимость: в рамках поездки в Вильнюс — проезд, сопровождение по маршруту, ночь в 3-звездочном отеле, завтрак, экскурсионное обслуживание. В полную программу в Каунасе входят: проезд, 2 ночи в 4-звездочном отеле, 2 завтрака, вечернее посещение сауны и бассейна в отеле, экскурсии по Каунасу, Тракаю и Вильнюсу. По желанию — новогодний ужин в ресторане отеля с доплатой в 120 рублей (59 евро).





Латвия

— Новый год по-рижски — это прогулки по улицам Старого города, уютная праздничная атмосфера старинных зданий и церквей, а также вкусные десерты и пиво, — пояснила менеджер компании «Грин Тур» Анастасия.

Цена: от 283 рублей (от 139 евро)

Даты поездки: с 31 декабря до 2 января (3 дня).

Что входит в стоимость: проезд, 2 ночи в 4-звездочном отеле Radisson Blu Daugava, 2 завтрака, экскурсия по Риге. По желанию за доплату — экскурсия в Юрмалу (21 рубль, или 10 евро), поездка в «латвийскую Швейцарию» — город Сигулду (21−30 рублей, или 10−15 евро), праздничный бал в отеле с выступлением артистов эстрады, чемпионов мира по танцам, акробатов цирка из Дании, конкурсами, дискотекой и ассорти из праздничных блюд (204 рубля, или 100 евро; для детей — скидка 50%).

Польша

— Комплексная поездка в Варшаву, Лодзь и Вроцлав с 30 декабря до 1 января обойдется в 202 рубля (99 евро). При этом многие в этом сезоне собираются провести новогоднюю ночь в Кракове — городе, который называют душой Польши, — продолжает менеджер «Грин Тура».

В рамках такого тура можно также побывать в королевских соляных пещерах 4-этажного подземного музея «Величка», входящего в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, или посетить горнолыжный курорт Закопане.

Цена: от 336 рублей (165 евро).

Даты поездки: с 30 декабря до 3 января (5 дней).

Что входит в стоимость: проезд, 2 ночи в 4-звездочном отеле, 2 завтрака, экскурсии без входных билетов. Дополнительно оплачивается по желанию: входной билет в аквапарк, новогодний банкет (143 рубля, или 70 евро), поездка в Величку (47 рублей, или 23 евро), Закопане (51 рубль, или 25 евро).





Венгрия и Австрия

В новогодние дни в Венгрии проводят множество праздничных фестивалей, карнавалов и представлений. Праздничный ужин пройдет на борту теплохода «Граф Иштван Сечени». В программе тура: посещение бывшей имперской столицы — Вены, известной как город музыки и великих музыкантов.

Цена: от 397 рублей (от 195 евро).

Даты поездки: с 29 декабря до 2 января (5 дней).

Что входит в стоимость: проезд, экскурсия по Будапешту и Вене, 3 ночи в отелях, 3 завтрака. Дополнительно оплачивается по желанию: новогодний банкет (202 рубля, или 99 евро), поездка в город художников — Сентендре (51 рубль, или 25 евро).

Чехия

Особенностями новогоднего празднования в Праге поделилась менеджер «Солнечного Атласа»:

— На центральной площади каждый день до 6 января проводят торжественное зажжение огней на рождественской елке — в 17.30, 18.30, 19.30 и 20.30. Новогодний фейерверк гремит 1 января в 18.00. Салют будет длиться около 10 минут под музыку.

Цена: от 343 рублей (от 169 евро).

Даты поездки: с 29 декабря до 3 января (6 дней).

Что входит в стоимость: проезд и 5 ночей в 3-звездочных отелях, 5 завтраков, поездка в Дрезден. Дополнительно оплачивается по желанию: экскурсия по Варшаве (21 рубль, или 10 евро), Праге, Дрездену (41 рубль, или 20 евро — для каждого города), поездка в Карловы Вары (61 рубль, или 30 евро).





Франция

— Париж, несмотря ни на что, остается востребованным всегда, в том числе и в новогоднюю ночь, особенно для пар. Как бы банально ни звучало, но для многих — это город-мечта, — рассказала менеджер компании «Бел Бэлтик Трэвел» Татьяна.

Цена: от 499 рублей (от 245 евро).

Даты поездки: с 29 декабря до 3 января (6 дней).

Что входит в стоимость: проезд, 4 ночи в отелях, 4 завтрака, экскурсии по Праге, Парижу, Амстердаму. Дополнительно оплачивается по желанию: новогодний ужин, экскурсия по району парижской богемы — Монмартру (41 рубль, или 20 евро).

Эстония, Финляндия, Швеция

Туристов привлекает празднование Нового года на пароме во время круиза по Скандинавии. В программу входит посещение Хельсинки, Стокгольма и Таллина. Получается экономично, учитывая недешевое проживание в отелях этого региона.

Цена: от 324 рублей (от 159 евро).

Даты поездки: с 30 декабря до 3 января (5 дней).

Что входит в стоимость: проезд на автобусе, место на пароме по маршруту Таллин — Хельсинки, Хельсинки — Таллин, место в 4-местной каюте С класса на пароме Viking Line по маршруту Хельсинки — Стокгольм — Хельсинки, пешеходная экскурсия по Стокгольму.

Дополнительно оплачивается по желанию: экскурсии по Хельсинки и Таллину (31 рубль, или 15 евро), питание на пароме (для взрослых: около 21 рубля, или 10 евро — завтрак, 67 рублей, или 33 евро — ужин, новогодний ужин — 78 рублей, или 38 евро; для детей и подростков — дешевле).





Лапландия

Бюджет этой поездки превышает заявленный нами лимит в 300 евро (610 рублей), но мы не смогли пройти мимо предложения отправиться в резиденцию Санта-Клауса.

— На заметку родителям: в Санта Парке можно пересечь Полярный круг, покататься на хаски или оленях, пройти обучение в школе эльфов, прогуляться по Ледяной галерее, попробовать настоящих имбирных пряников и побеседовать с самим Санта- Клаусом, больше известным в этих краях как Йоулупукки. И загадать желание, конечно, — делится Екатерина, менеджер туроператора «Ростинг».

Цена: от 641 рубля (315 евро) для взрослого и 539 рублей (265 евро) для ребенка до 15 лет (при условии, если он едет в сопровождении двух родителей).

Даты поездки: со 2 до 6 января (5 дней).

Что входит в стоимость: проезд на автобусе, билеты на паром Таллин — Хельсинки — Таллин, проживание в отелях уровня «три звезды», завтраки, экскурсии по Риге, Таллину и Хельсинки. По желанию оплачиваются входные билеты в Санта Парк. Для взрослых это обойдется в 71 рубль (35 евро), для детей с 3 до 12 лет — 61 рубль (30 евро), для малышей до 3 лет — бесплатно.