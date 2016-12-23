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Все 12 жертв теракта в Берлине опознаны

24.12.2016 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Полиция установила личности 12 жертв теракта в Берлине, среди погибших преимущественно граждане Германии, сообщила газета Spiegel.

Все 12 жертв теракта в Берлине опознаны
© AP/ Daniele Bennati
В Милане застрелен подозреваемый в берлинском теракте

Среди погибших – по одной гражданке Чехии, Италии и Израиля, а также гражданин Польши – водитель грузовика, который был угнан для совершения теракта. Остальные восемь человек  имеют гражданство ФРГ.

Среди 45 раненых есть граждане Израиля, Испании, Великобритании, Венгрии, Финляндии и Ливана. Как ранее заявили власти Берлина, 14 человек получили серьезные ранения в ходе теракта и находятся в тяжелом состоянии.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Глава МВД Италии Марко Миннити ранее подтвердил информацию о том, в ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане подозреваемый в совершении теракта Анис Амри был убит.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди 45 раненых есть граждане Израиля, Испании, Великобритании, Венгрии, Финляндии и Ливана.

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