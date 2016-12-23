Создававшаяся в духе холодной войны станция является реликтом прошлого. Такое мнение выразили в эфире Беларусь 1 редакторы ведущих государственных СМИ об уменьшении финансирования телеканала «Белсат».



Коллаж: belsat.eu

Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько выразил недоумение, почему «поклонники телеканала, который вещал со стороны другой страны на нашу страну, с антигосударственной ярко выраженной политикой, пришли к Администрации президента просить его не закрывать «Белсат». Давыдько задался вопросом, почему эти люди не митингуют у польского посольства или у Администрации президента Польши. Он напомнил, что канал пока никто не закрывает.

По словам Давыдько, та сумма, которая выделялась на финансирование «Белсата», равна трем годовым бюджетам канала Беларусь 3.

Редактор «СБ Беларусь Сегодня» Павел Якубович, подчеркнул, что сокращение финансирования «Белсата» — это только польское событие, у них процесс оптимизации. Он напомнил, что финансирование урезали и другому польскому каналу, вещающему на Беларусь — «Радыё Рацыя». Это не должно вызывать какого-то брожения в умах. По мнению Якубовича, белорусское общество не очень волнует, будет вещать "Белсат" дальше или нет.

— Когда идет холодная война и имеет место противоборство, то понятно, что нужны инструменты военные, как «Радыё Рацыя», «Беласат» и др. Когда на фронте наступила другая ситуация и «медиафронта» уже, по сути, нет, когда в Беларусь приезжают польские политики, если с обеих сторон звучат серьезные аргументированные слова о том, что нужно менять стиль взаимодействия, и из слов это превращается в дело, то такие инструменты, как телеканал «Белсат» и другие, оказываются ненужными. Их заводят, как поезда, на запасной путь. Сотрудники «Белсата» должны понимать, что они выбрали не тот путь и в их услугах сейчас не нуждаются".

Новости о том, что польский МИД может сократить финансирование «Белсата» (с 4 до 1,2 млн долларов) появились на той неделе . Глава МИД Польши Витольд Ващиковский намекнул на возможность запуска в кабельные сети Беларуси польскоязычного телеканала TVP Polonia взамен на отказ от «Белсата». На этой неделе стало известно, что МВД Польши сокращает на 40% финансирование белорусскоязычных программ на «Радыё Рацыя».