МИНСК, 24 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил всех христиан Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря, с наступающим праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.



© REUTERS Rafael Marchante В костюме Санты вокруг света: мир в ожидании Рождества 16

"Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью. Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты", – говорится в поздравлении президента.

По словам президента, в эти праздничные дни люди обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляют благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию.

Глава государства пожелал всем христианам здоровья, счастья и благополучия. "Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты", – говорится в поздравлении Лукашенко.