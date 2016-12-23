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Лукашенко: в Рождество сердца наполняются верой и любовью
24.12.2016 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил всех христиан Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря, с наступающим праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.
© REUTERS Rafael Marchante
"Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью. Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты", – говорится в поздравлении президента.
По словам президента, в эти праздничные дни люди обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляют благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию.
Глава государства пожелал всем христианам здоровья, счастья и благополучия. "Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты", – говорится в поздравлении Лукашенко.
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Пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия глава государства адресовал также представителям и других христианских конфессий, которые отмечают...
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