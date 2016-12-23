В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Католики, греко-католики и протестанты празднуют Рождество Христово Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем пастырском послании к верующим отметил, что современный мир "все больше и больше...

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем пастырском послании к верующим отметил, что современный мир "все больше и больше окунается в различные кризисы, лихорадочно ищет выход из них и, опираясь только на свои человеческие силы и возможности, не может найти". Причину кризисов нужно искать "в моральном кризисе, который завладел человечеством, а выход — в Божьей помощи", подчеркнул глава белорусского костела. Еще одной причиной многих кризисов архиепископ Кондрусевич назвал "современные тенденции стремления к свободе без ответственности и непризнание существования абсолютной правды, которой является Божий закон". Как отмечается в послании, одним из наиболее волнующих кризисов является кризис семьи, когда "разводы становятся нормой", а само понятие семьи изменяется. Митрополит с неодобрением отметил, что половина стран Евросоюза уже легализовала гомосексуальные браки, причем с правом усыновления. Вместо костела семьи все больше посещают "супермаркеты, стадионы, концертные залы", заметил глава белорусского костела. Жизнь сегодня "девальвируется, становится товаром, который можно купить и продать", "распространяется практика абортов, что является убийством нерожденной жизни", говорится в послании. Европа переживает "процесс демографического самоубийства, выхода из которого не гарантируют ни политические, ни экономические решения, потому что это проблема сердца, проблема духовного состояния общества". "Костел твердо стоит на принципах защиты жизни и поэтому в своем учении высказывается за запрещение смертной казни, — подчеркнул архиепископ Кондрусевич. — Жизнь — это самый великий и ценный Божий дар. Бог дал, и никто не имеет права его отобрать. Известно, что каждое преступление, особенно убийство, — это зло, потому что никто не вернет жизни. Однако в наше время существует достаточно методов обезвредить преступника так, чтобы он никому не мог причинить зла и отбывал пожизненное заключение. Воздержание от смертной казни соответствует достоинству человеческой личности, условиям всеобщего добра и является выражением уважения к праву каждого человека на жизнь". Целью отмены смертной казни является защита человеческого достоинства, право на которое имеет даже убийца, добавил глава костела. "Переживая радость праздника Рождества Христова, мы должны сконцентрироваться не только и не столько на внешнем праздновании, сколько на его сути: позволяем ли мы Иисусу родиться своей милостью в наших сердцах и душах, чтобы Его духовная энергия помогла нам решить проблемы и кризисы, с которыми мы сталкиваемся", — подытожил католический иерарх. Римско-католический костел в Беларуси представлен четырьмя диоцезиями, которые объединяют более 600 приходов. Для прихожан открыто свыше 450 католических храмов, еще несколько десятков строятся. В Беларуси служат более 470 католических священников.