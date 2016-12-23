|
Гибель школьницы на поле под Молодечно: кого еще накажут?
24.12.2016 13:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. В гибели школьницы под колесами грузовика на картофельном поле под Молодечно пока назвали только одного виновного – 22-летнего водителя грузовика, который, сдавая задним ходом, не заметил девочку и наехал на нее.
Возбуждены в отношении двух педагогов Молодечненской СШ №11 – из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьников.
Трагедия в Молодечно произошла 29 сентября: ученицу 8-го класса местной школы во время уборки картофеля задавил грузовик МАЗ, водитель не заметил девочку. Как показала экспертиза, мужчина был трезв.
Три года "химии"
Водителя грузовика, сбившего школьницу, в пятницу признали виновным по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси и
© Фото: Адарья Гуштын, БелаПАН
Мужчина также не сможет в ближайшие пять лет заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами.
Павел Цибин признан виновным в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По словам официального представителя Минского областного суда Зоряны Жуковской, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Дело против учителей
Сразу после инцидента на поле директор средней школы №11 города Молодечно и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского РИК получили выговоры. Заместителей директора школы перевели на учительскую работу. В конце ноября появилась информация, что двое учителей, которые сопровождали школьников на уборке картофеля и оставили без присмотра девочку,
"В ходе анализа собранных следствием материалов выявлен ряд нарушений со стороны должностных лиц учреждения образования", – рассказала тогда Sputnik Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Уголовное дело возбудили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены.
Тогда же следователи говорили, что окончательная квалификация действиям должностных и иных ответственных лиц будет дана по результатам расследования
Дети на "картошке"
Трагедия в Молодечно спровоцировала в обществе острую дискуссию о целесообразности привлечения школьников к сельскохозяйственным работам. И если целесообразно, то с какого возраста и в какой форме.
По действующим нормам, привлекать 13-летнего ребенка к сельскохозяйственным работам можно только с письменного разрешения родителей, а погибшей девочке было как раз 13. Если же ребенку 14 лет, то с ним может быть заключен трудовой договор.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
"И то, такой договор может быть заключен только на выполнение легкой работы, где нет факторов, которые мы относим к опасным. Там, где используются вещества, которые могут навредить здоровью ребенка, или там, где работает техника со всякими "веялками" и "сеялками", детей вообще быть не должно. То же касается и уборки картофеля. На поле, где работает техника, ребенку находиться запрещено", – заявил начальник Молодечненского межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Денис Томаш.
В любом случае, отметил он, отправлять детей помогать колхозам можно только с письменного разрешения родителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще расследуются дела в отношении двух педагогов Молодечненской СШ №11 в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей по обеспечению безопасности жизни и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии