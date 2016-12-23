МИНСК, 24 дек – Sputnik. Участники проекта "Наивные путешественники", который дебютировал нынешним летом поездкой на Украину, – журналисты Алексей Стетюха, Робертс Вицупс и Валентин Роженцов – побывали в Сибири.

Латвийский журналист Стетюха поделился впечатлениями от трехнедельного путешествия .

"Планируя поездку в Сибирь, мы жутко боялись и честно говорили об этом друг другу. Как раскрыли дорожные карты – так и начали бояться. Не медведей, не морозов, не пресловутых дорог и не дураков – расстояний. Разумеется, мы имели представление о масштабах одной шестой суши, но когда стали прокладывать свой маршрут, у нас, признаться, слегка опустились руки", – рассказал журналист.

По его словам, понятие "необъятная" перестало быть фигурой речи. "Мы робко протягивали красную дорожку маршрута из точки в точку, и понимали, что для полного охвата всего, что хочется охватить, нам нужен год, а для проекта нужен фильтр. С годом не получилось, а фильтр нашли", – поделился Стетюха.

Он также уточнил, что весь проект был сформирован так, чтобы было страшно. "Помимо расстояний, мы опасались отношения общества к заявленной нами площадке. Услышав о Sputnik, многие прочили нам завершение профессиональной карьеры в Латвии. По этой причине нам долгое время не удавалось найти третьего члена команды. Но все же нашли. Не имеет смысла еще раз повторяться и описывать весь процесс подготовки. Мы все время писали об этом", – сказал он.

"Каждый участник нашего трио выполнял свою роль, причем наши амплуа сами нас нашли. Валентин был "папой": человеком, который отвечает за всю организацию. Мы ни разу за все время не остались ночевать на улице – это целиком его заслуга. Невероятным образом он умудрялся бронировать отели и покупать билеты за полчаса до того, как мы задавали ему вопрос о том, где мы будем ночевать и как поедем", – рассказал путешественник.

По словам Стетюхи, это серьезный вызов: взять на себя многотысячную аудиторию и держать ее, в течение трех недель. "Без редактора, без режиссера, без подготовки – втроем. Мы работали круглые сутки, без выходных. Вставали в семь, ложились в три", – сообщил он.

Журналист поделился, что имела место и профессиональная зависть со стороны коллег. "Их мы тоже понимаем: дело не в том, что мы сделали что-то лучше, чем они. Дело в том, что мы что-то сделали. Они читали наши статьи и думали, что они могли написать лучше. Я уверен – часто они были правы. Просто в определенный момент мы не испугались и, сказав "А", договорились до "Б". Как та самая глухая лягушка из притчи, мы не услышали, что невозможно найти финансирование под такой проект и попытались. У нас получилось, как получилось. Мы – довольны", – сказал Стетюха.

По его словам, проект будет продолжаться – на Земле слишком много мест, чтобы ставить точку. "Мы сейчас, вернувшись домой, пообещав сами себе, что берем неделю передышки – не можем прекратить думать о новых поездках. Слегка подустав друг от друга за три недели, мы все равно созваниваемся каждый день и обсуждаем дальнейшие планы", – подытожил путешественник.