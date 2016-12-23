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Принудительная эвакуация машин и штрафстоянки подорожали в Минске

24.12.2016 14:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и хранение транспортных средств на охраняемых стоянках выросли в Минске.

Принудительная эвакуация машин и штрафстоянки подорожали в Минске
© Sputnik/
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Новые ставки утвердил решением Мингорисполком, документ был опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале. 

Стоимость принудительной парковки транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор выросла почти на 30 % – с 43 рублей до 60; тариф на работу по принудительной отбуксировке авто с частичной погрузкой на эвакуатор – с 35 до 50 рублей.

Сутки хранения машины на штрафной автостоянке обойдутся хозяину в 7 рублей (ранее 6), если машина находится на штрафстоянке до трех суток, и в 4 рубля – если автомобиль оставят на ней до 9 суток. 

Забрать автомобиль со штрафстоянки можно в любое удобное время, предъявив свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства. При этом представители стоянки обязаны вернуть автомобиль владельцу вне зависимости от того, уплачен штраф и услуги по эвакуации и хранению авто или нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые тарифы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале и начинают действовать с воскресенья 25 декабря.

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