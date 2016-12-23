МИНСК, 24 дек – Sputnik. Около 100 евро потратила канцлер Германии Ангела Меркель на рождественский стол, пишет немецкая газета Bild .



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко: в Рождество сердца наполняются верой и любовью

Журналисты издания провели праздничное расследование и выяснили, что сразу после пресс-конференции в пятницу Меркель отправилась в супермаркет.

В праздничную корзину канцлера попали картофель, творог, масло, перец и – единственная праздничная покупка – коробка конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. То есть ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина на столе у Меркель не будет, пишет издание.

"Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель", – приводит газета слова продавца супермаркета. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.

Продукты Меркель сложила в принесенные с собой пакеты и направилась к выходу.

Издание напоминает, что канцлер посетила этот супермаркет за год около 30 раз.