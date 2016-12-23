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Ни гуся, ни вина: журналисты узнали рождественское меню Меркель
24.12.2016 14:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Около 100 евро потратила канцлер Германии Ангела Меркель на рождественский стол, пишет немецкая газета
© Sputnik Алексей Никольский
Журналисты издания провели праздничное расследование и выяснили, что сразу после пресс-конференции в пятницу Меркель отправилась в супермаркет.
В праздничную корзину канцлера попали картофель, творог, масло, перец и – единственная праздничная покупка – коробка конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. То есть ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина на столе у Меркель не будет, пишет издание.
"Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель", – приводит газета слова продавца супермаркета. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.
Продукты Меркель сложила в принесенные с собой пакеты и направилась к выходу.
Издание напоминает, что канцлер посетила этот супермаркет за год около 30 раз.
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Накануне Рождества немецкие журналисты провели небольшое расследование и разузнали, что будет на праздничном столе канцлера Германии.
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