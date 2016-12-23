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Якубович: "Белсат" и "Радыё Рацыя" просто стали не нужны

24.12.2016 15:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Сотрудники польского телеканала "Белсат" должны понимать, что с потеплением белорусско-польских отношений в их работе теряется смысл, заявил в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь-1" главный редактор издания "СБ Беларусь Сегодня" Павел Якубович.

Якубович: "Белсат" и "Радыё Рацыя" просто стали не нужны
© flickr.com/ Dave Kleinschmidt
Польша урезает финансирование белорусского "Радыё Рацыя"

"Когда идет война – холодная или прикрытая фиговым листком, нужны военные элементы типа "Радыё Рацыя", "Белсат" и другие. Когда на фронте наступила другая ситуация, когда фронта, по сути, нет, когда с обеих сторон звучат серьезные слова "хватит", "довольно, нужно менять этот стиль", то такие инструменты, как "Белсат" и Еврорадио", оказываются ненужными. Их, как бронепоезда, заводят на запасной путь – вдруг еще пригодятся", – сказал Якубович.

Вопрос возможного сокращения финансирования ряда польских СМИ, вещающих на Беларусь, активно обсуждался в течение недели частью белорусского общества и стал одной из тем "Клуба редакторов". В декабре стало известно о том, что польский МИД может существенно урезать финансирование телеканала "Белсат", а министерство внутренних дел Польши уже объявило, что сокращает на 40% ассигнования на программы "Радыё Рацыя"

Ведущий программы и председатель Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько с недоумением вспомнил об акции, которую провели поклонники "Белсата" у здания Администрации президента. 

"Оппозиция требует у белорусского президента, чтобы Польша не закрывала польский телеканал. Почему они не митингуют у польского посольства. Где логика?!" – задал вопрос соведущим Давыдько.

Отдельно остановились в программе на том, что речь идет не о закрытии, а о сокращении финансирования. Давыдько на это заметил, что до последнего времени журналисты "Белсата" имели годовой бюджет, равный трем бюджетам "Беларусь-3". 

Участники программы сошлись во мнении, что на фоне потепления отношений между Беларусью и Польшей потребность в польских СМИ, вещающих на республику со слишком резких позиций, теряет смысл.

"Люди из "Белсата" должны понимать: они выбрали этот путь. Сейчас в их услугах не нуждаются, сейчас время мира и сотрудничества", – подытожил Якубович.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе "Клуб редакторов" на "Беларусь-1" обсудили вопрос сокращения финансирования польским СМИ, которые вещают на территорию Беларуси.

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