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Пункты упрощенного пропуска открылись на границе с Литвой

24.12.2016 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Пункты упрощенного пропуска открылись на белорусско-литовской границе в связи с католическим Рождеством, сообщили Sputnik в субботу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пункты упрощенного пропуска открылись на границе с Литвой
© Sputnik Павел Паламарчук
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Три дня – 24, 25 и 26 декабря – с 10:00 до 17:00 по белорусскому времени организуется пропуск лиц в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" Островецкого района, 26 декабря с 09:00 до 20:00 – через ПП "Лынтупы" Поставского района. 

В Госпогранкомитете напомнили, что пересечь границу через упрощенные пункты пропуска в эти дни смогут граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. При себе они должны иметь паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Вместе с тем в канун Рождества ситуация на международных пунктах пропуска стабилизировалась – очередей практически нет. Лишь на границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" выезда из Беларуси ожидают чуть более 80 грузовиков. Еще 30 большегрузов стоят на выезд в Котловке.

 
Теги: Минск
 
 
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В канун Рождества практически во всех пунктах пропусках на белорусской границе свободно – очередей нет.

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