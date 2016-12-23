МИНСК, 24 дек – Sputnik. Пункты упрощенного пропуска открылись на белорусско-литовской границе в связи с католическим Рождеством, сообщили Sputnik в субботу в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik Павел Паламарчук КПП "Невель" на границе с Украиной откроют в полночь 26 декабря

Три дня – 24, 25 и 26 декабря – с 10:00 до 17:00 по белорусскому времени организуется пропуск лиц в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" Островецкого района, 26 декабря с 09:00 до 20:00 – через ПП "Лынтупы" Поставского района.

В Госпогранкомитете напомнили, что пересечь границу через упрощенные пункты пропуска в эти дни смогут граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. При себе они должны иметь паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Вместе с тем в канун Рождества ситуация на международных пунктах пропуска стабилизировалась – очередей практически нет. Лишь на границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" выезда из Беларуси ожидают чуть более 80 грузовиков. Еще 30 большегрузов стоят на выезд в Котловке.