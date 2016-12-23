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Приговор обвиняемому в педофилии Давыдовичу огласят 28 декабря

24.12.2016 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Минский городской суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в педофилии бывшему учредителю и председателю международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеславу Давыдовичу, сообщила Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Приговор обвиняемому в педофилии Давыдовичу огласят 28 декабря
© Sputnik/
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Суд над Давыдовичем проходил в Минске в закрытом режиме, поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние.

"28 декабря судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласит публично резолютивную часть судебного постановления по уголовному делу", – сказала Шильвян.

Она также уточнила, что приговор бывшему председателю международной благотворительной ОО "В помощь детям-сиротам" будет зачитан в 10:00.

Экс-председателя общества обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси – ч. 2 и 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера), ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 427 (служебный подлог). 

В феврале 2014 года суд Центрального района Минска приговорил Давыдовича к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за предпринимательскую деятельность без регистрации. Ранее председатель фонда уже находился под следствием по ст. 168 УК, однако тогда следователи не смогли доказать его вину, но в июне 2015 года Следственный комитет снова занялся резонансным делом.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-председателя общества обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

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