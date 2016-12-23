25 декабря католики, греко-католически и протестанты отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения. В пастырском послании к верующим глава Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич напоминает, что надо помнить не столько о внешней стороне праздника, сколько о его духовном измерении.



Фото: catholicnews.by

— Это праздник, во время которого мы обращаем внимание на правду нашей веры. Рождество напоминает нам, что далекий Бог Ветхого Завета становится близким. Он приходит к нам в человеческом теле, с человеческим обликом и сердцем, чтобы быть «Богом среди нас».

Глава католической церкви в Беларуси напомнил о духовной составляющей праздника.

— Готовясь к празднику, мы, к сожалению, очень много внимания уделяем внешней стороне. Мы думаем о елке, подарках. Это хорошо, особенно этого ждут наши дети. Но надо помнить и о духовном измерении этого праздника. Рождество Христово не должно восприниматься только как воспоминание тех событий, которые произошли более двух тысяч лет назад в Вифлееме. Это не статичный праздник, а динамичный. Бог каждый день приходит к нам в своем слове, надо только его принять. Он стучит в наши двери, и надо их открыть. Поэтому пусть сегодняшний праздник будет праздником открытия дверей нашего сердца и наших душ. Иисус войдет туда, родится там, чтобы наши сердца стали Вифлеемом ХХI века, радостные, полные Божьей любви и спокойствия.