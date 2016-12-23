﻿ "Рождество - это не только елка и подарки". Поздравление митрополита Кондрусевича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Рождество - это не только елка и подарки". Поздравление митрополита Кондрусевича

24.12.2016 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 декабря католики, греко-католически и протестанты отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения. В пастырском послании к верующим глава Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич напоминает, что надо помнить не столько о внешней стороне праздника, сколько о его духовном измерении.


Фото: catholicnews.by

— Это праздник, во время которого мы обращаем внимание на правду нашей веры. Рождество напоминает нам, что далекий Бог Ветхого Завета становится близким. Он приходит к нам в человеческом теле, с человеческим обликом и сердцем, чтобы быть «Богом среди нас».

Глава католической церкви в Беларуси напомнил о духовной составляющей праздника.

— Готовясь к празднику, мы, к сожалению, очень много внимания уделяем внешней стороне. Мы думаем о елке, подарках. Это хорошо, особенно этого ждут наши дети. Но надо помнить и о духовном измерении этого праздника. Рождество Христово не должно восприниматься только как воспоминание тех событий, которые произошли более двух тысяч лет назад в Вифлееме. Это не статичный праздник, а динамичный. Бог каждый день приходит к нам в своем слове, надо только его принять. Он стучит в наши двери, и надо их открыть. Поэтому пусть сегодняшний праздник будет праздником открытия дверей нашего сердца и наших душ. Иисус войдет туда, родится там, чтобы наши сердца стали Вифлеемом ХХI века, радостные, полные Божьей любви и спокойствия.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич напоминает, что надо помнить не столько о внешней стороне праздника, сколько о его духовном...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пункты упрощенного пропуска открылись на границе с Литвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика