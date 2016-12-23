﻿ Якубович назвал директора РИСИ "невуком". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Якубович назвал директора РИСИ "невуком"

24.12.2016 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Скандал, связанный с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о Беларуси, спровоцировал позитивные явления в белорусском обществе, заявил редактор издания "СБ Беларусь Сегодня" Павел Якубович в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь-1".

Якубович назвал директора РИСИ "невуком"
© Sputnik/ Роман Шантар
Компартия Беларуси: кому выгодна рознь между славянскими народами?

Накануне ряд СМИ распространил высказывания российского ученого, в частности о том, что белорусский язык, по его словам, был создан искусственно – в 1926 году постановлением на заседании оргбюро ЦК ВКП(б). Эти слова Решетникова вызвали негативную реакцию у белорусского общества. 

"Высказывания Решетникова дали и позитивный сигнал, поскольку на глазах произошла консолидация. Причем объединились люди таких взглядов, которые не всегда друг с другом готовы сесть за стол. А здесь такая общность наблюдается", – заявил Якубович.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность тем, что подобных вызывающих болезненных резонанс в белорусском обществе заявлений в иностранных СМИ становится все больше. 

"Заявление Решетникова насчет того, что белорусский язык появился только в 26-м году, даже не хочется обсуждать, по-белорусски таких людей называют просто невук", – сказал Якубович.

В начале декабря в Беларуси были задержаны трое граждан – авторов российских ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "Еадэйли" – Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко. Их задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по ч. 1, ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спорные высказывания российского историка Леонида Решетникова о белорусском языке, по мнению главреда "СБ Беларусь Сегодня", имели и один положительный эффект –...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Приговор обвиняемому в педофилии Давыдовичу огласят 28 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика