МИНСК, 24 дек – Sputnik. Скандал, связанный с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о Беларуси, спровоцировал позитивные явления в белорусском обществе, заявил редактор издания "СБ Беларусь Сегодня" Павел Якубович в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь-1".

Накануне ряд СМИ распространил высказывания российского ученого, в частности о том, что белорусский язык, по его словам, был создан искусственно – в 1926 году постановлением на заседании оргбюро ЦК ВКП(б). Эти слова Решетникова вызвали негативную реакцию у белорусского общества.

"Высказывания Решетникова дали и позитивный сигнал, поскольку на глазах произошла консолидация. Причем объединились люди таких взглядов, которые не всегда друг с другом готовы сесть за стол. А здесь такая общность наблюдается", – заявил Якубович.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность тем, что подобных вызывающих болезненных резонанс в белорусском обществе заявлений в иностранных СМИ становится все больше.

"Заявление Решетникова насчет того, что белорусский язык появился только в 26-м году, даже не хочется обсуждать, по-белорусски таких людей называют просто невук", – сказал Якубович.

В начале декабря в Беларуси были задержаны трое граждан – авторов российских ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "Еадэйли" – Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко. Их задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по ч. 1, ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".