В субботу, 24 декабря, у памятника Ленину, недавно установленного возле МТЗ, прошел торжественный митинг «Мы СССР». Акцию посвятили 94 годовщине образования Советского Союза. Мы сходили на митинг и узнали у 18-летних ребят, зачем им страна, которой не стало еще до их рождения.





На выходе из метро у тракторного завода дежурят два омоновца, неподалеку от сквера стоит красный микроавтобус коммунистов. У памятника Ленину собралось около 30 человек. В основном — молодежь в красных куртках с надписью «Коммунистическая партия Беларуси» и с флагами, а также пенсионеры с гвоздиками.

Как было объявлено заранее, молодежь будет фотографироваться на фоне памятников лидерам коммунистической партии Советского Союза с плакатами «#Я_CCCР». Таким образом, считают организаторы, ребята отдадут дань памяти достижениям уже несуществующей страны.





Первым на сцену вышел лидер недавно созданного общественного объединения Лига коммунистической молодежи Антон Лойко. Он поздравил всех с годовщиной образования СССР и перечислил успехи Союза. Молодой человек добавил, что мы живем в самой лучшей стране и пригласил к памятнику новых членов общественного объединения — 18-летних Александра и Андрея.





Удостоверения им вручил секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Георгий Атаманов, после чего тоже взял слово. Он сказал, что мы живем в уникальном государстве, в основе деятельности которого — человек труда. Дал он и напутствие молодым коммунистам, подчеркнув, что будущее за левой идеей. «Американцы поняли, что жить по-старому нельзя, поэтому избрали того, кто пообещал им наладить трудовые отношения, жизнь и не вмешиваться в дела других стран», — обосновал он свой прогноз.





Окончание его выступления толпа встретила криками: «Ура, товарищи! Ура!».

Депутат палаты представителей Виталий Мисевец тоже поздравил присутствующих с 94 годовщиной со дня образования СССР. Мисевец зачитал речь о том, что СССР — это самые лучшие воспоминания счастливого детства и юности и перечислил, как хорошо было работать в колхозе, быть тимуровцами и сдавать металлолом. Вспомнил депутат и о том, что «Советский Союз важно и нужно было сохранить». Атаманов одобрительно кивает Мисевцу: «Да, депутаты умеют говорить!».





Организатор акции Антон Лойко в это время продолжает мероприятие: «Только Советский Союз мог дать этой земле прогресс. И он его дал. А главное — нам его поддержать. В нашей стране делается все, что это прогресс шел дальше». Лойко также предложил партии периодически собираться у памятника Ленину и устраивать подобные митинги.

18-летний коммунист: «Сплотиться вместе и победить социальное неравенство и терроризм»

После торжественных речей, мы пообщались с тремя 18-летними коммунистами. Александра Якубеля и Андрея Чиркуна сегодня торжественно приняли в партию и вручили партбилеты. К разговору присоединился и их однопартиец Павел Филимончик.

Все трое родились в 1998. Павел и Андрей учатся в политехническом колледже, а Александр — в колледже строительства и коммунального хозяйства. Ребята говорят, что узнали о партии из группы во «Вконтакте». Они много рассуждают о том, как было при СССР. А как тогда жили люди, парням рассказывали дедушки и бабушки.





«Хочется тоже сплотить все постсоветское пространство, наладить те связи, которые были. Вместе победить социальное неравенство и терроризм, который сейчас творится в мире. Эта держава победила германскую нацию, которая могла развалить весь мир. То, что она подняла и сплотила весь народ, который был развален при царе — это вызывает большое уважение», — говорит Андрей.

«СССР — это была великая страна. Держава дала очень многое нашей стране, а также другим странам, которые получили после развала независимость, наладила инфраструктуру, построила очень много АЭС, оборонный комплекс. Но, к сожалению, не смогли это удержать. Будем стараться для того, чтобы это все восстановить. Не было олигархов. На Россию посмотрите! А у нас что? У нас тоже есть такое! Тоже воруют», — говорит Павел.





«Мы постараемся восстановить все, что было развалено. Мне кажется на данное время Советский Союз — это более оптимальный вариант сплочения всех республик, держав, всех наших братьев, чтобы восстановить то былое братство», — добавляет Александр.

Интересуемся, хотели бы парни жить при коммунизме.

«Конечно!», — отвечают они хором.

«Вы посмотрите на нынешний народ, какое у нас социальное неравенство! Раньше все жили впри социализме, посмотрите что творится сейчас в мире! При СССР таких террористических актов, которые встречаются в Европе, Турции не было.

Не было такой массовости», — добавляет Павел.





Спрашиваем, как ребята представляют коммунизм в современной Беларуси?

«Более модернизированная экономика. Конечно, на план все не переведем. Сейчас рынок более доминирует. И религия — были ошибки, к религии надо толерантно относиться — это выбор каждого человека», — рассуждает Павел.

«В плане социального равенства, мне кажется, при коммунизме было намного все справедливее. Не было людей, которые богаче, а кто-то не может пойти себе булку хлеба купить. Даже в пенсионном возрасте. Мне кажется, при коммунизме все было бы намного лучше», — добавляет Александр.

Организатор акции: «Я считаю, что репрессии — это неправда»

Сегодняшнюю акцию организовал 22-летний лидер Лиги коммунистической молодежи Антон Лойко с единомышленниками. Он говорит, что делать селфи у памятника вождю решили потому что у молодежи это модно.

Лига студенческой молодежи тоже организация молодая, регистрацию они получили 1 октября. Пока в ней около 100 человек. Сам же Антон уже лет пять придерживается коммунистических взглядов.



Антон Лойко.

— Для меня СССР это огромная держава, которая совершила прорыв и дала людям будущее. Основа для сегодняшней жизни была заложена тогда — заводы, образование и так далее. Там позитива было гораздо больше, чем негатива. И очень жалко, что такая страна прекратила существование. Многие сейчас стремятся объединяться. Посмотрите на страны Евросоюза, на США. Они стараются держаться за свои союзы. У них вон Британия вышла, посмотрите, какой траур.

Интересуемся у Антона, какой негатив о СССР Антон он слышал в современном белорусском обществе.

— Многие про репрессии любят поговорить, но я считаю, что это неправда. Очень многое притянуто за уши.





Интересуемся, что конкретно он считает вымыслом.

— Пусть читатели поищут в интернете. Если одним словом сказать — цифры. Если разобраться в истории, посидеть в архивах, то и репрессиями это не назовешь. Многие действительно были наказаны заслуженно.

Акция завершается. Пенсионеры возлагают гвоздики к памятнику, а организатор акции, достав телефон в чехле-вышиванке делает селфи у памятника вождю мирового пролетариата. Селфи-акция молодых коммунистов продлится до 30 декабря.



