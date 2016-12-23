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Дорисовавший колючую проволоку на граффити Минск-Москва художник пояснил свои мотивы
24.12.2016 17:31 — Новости Общества | Tut.by
В Сети появилось письмо художника, который дорисовал колючую проволоку на граффити Минск-Москва на улице Могилевской. Обращение художника
«В этой работе я не хотел говорить о политике или об отношениях Беларуси с Россией. Такие трактовки я бы оставил на откуп зрителю — пусть каждый сам решает, что есть колючая проволока. <…> Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему то с рук не сойдет», — говорится в сообщении.
Автор считает, что городское пространство не принадлежит чиновникам.
21 декабря мэр Минска Андрей Шорец заявил, что личность художника установлена, город намерен
Напомним, в конце октября неизвестный художник
Мурал в качестве подарка летом был преподнесен Минску правительством Москвы, как символ дружбы двух городов. Рисунок вызвал неоднозначную реакцию у минчан.
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Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому,...
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