﻿ Дорисовавший колючую проволоку на граффити Минск-Москва художник пояснил свои мотивы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дорисовавший колючую проволоку на граффити Минск-Москва художник пояснил свои мотивы

24.12.2016 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Сети появилось письмо художника, который дорисовал колючую проволоку на граффити Минск-Москва на улице Могилевской. Обращение художника опубликовал на своей странице в Facebook белорусский блогер и фотограф Антон Мотолько.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«В этой работе я не хотел говорить о политике или об отношениях Беларуси с Россией. Такие трактовки я бы оставил на откуп зрителю — пусть каждый сам решает, что есть колючая проволока. <…> Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему то с рук не сойдет», — говорится в сообщении.

Автор считает, что городское пространство не принадлежит чиновникам.

21 декабря мэр Минска Андрей Шорец заявил, что личность художника установлена, город намерен судиться с ним и взыскать деньги за понесенные расходы в связи с закрашиванием проволоки.

Напомним, в конце октября неизвестный художник дорисовал колючую проволоку на мурал о дружбе Москвы и Минска. Руководство столицы предложило автору вернуть рисунку первоначальный вид в течение недели либо же это сделают силами города. В итоге так и случилось.

Мурал в качестве подарка летом был преподнесен Минску правительством Москвы, как символ дружбы двух городов. Рисунок вызвал неоднозначную реакцию у минчан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Репрессии - это неправда". Коммунисты запустили селфи-акцию у памятника Ленину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика