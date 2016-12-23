В Сети появилось письмо художника, который дорисовал колючую проволоку на граффити Минск-Москва на улице Могилевской. Обращение художника опубликовал на своей странице в Facebook белорусский блогер и фотограф Антон Мотолько.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«В этой работе я не хотел говорить о политике или об отношениях Беларуси с Россией. Такие трактовки я бы оставил на откуп зрителю — пусть каждый сам решает, что есть колючая проволока. <…> Своей акцией я хотел сказать, что если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему то с рук не сойдет», — говорится в сообщении.

Автор считает, что городское пространство не принадлежит чиновникам.

21 декабря мэр Минска Андрей Шорец заявил, что личность художника установлена, город намерен судиться с ним и взыскать деньги за понесенные расходы в связи с закрашиванием проволоки.

Напомним, в конце октября неизвестный художник дорисовал колючую проволоку на мурал о дружбе Москвы и Минска. Руководство столицы предложило автору вернуть рисунку первоначальный вид в течение недели либо же это сделают силами города. В итоге так и случилось .

Мурал в качестве подарка летом был преподнесен Минску правительством Москвы, как символ дружбы двух городов. Рисунок вызвал неоднозначную реакцию у минчан.