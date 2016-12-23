МИНСК, 24 дек – Sputnik. Каждый год 31 декабря глава Центризбиркома Лидия Ермошина ходит в баню, а на праздничный стол ставит приготовленное на гриле мясо с запеченным картофелем.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Пограничникам прикажут пропустить Новый год через границу

"Вся моя семья — это мой сын. Традиционно в последние годы мы весьма консервативны в плане празднования Нового года. Как и герои "Иронии судьбы", каждый год 31 декабря мы идем в баню, которая расположена в подвале нашего дома. Пока мы находимся в парилке, на гриле жарится мясо, запекается картошка", рассказала Ермошина в интервью газете " СБ. Беларусь Сегодня ".

Глава ЦИК также сообщила, что у нее есть традиция зажигать в Новый год и Рождество иерусалимскую свечу и обходить с ней все углы дома.

"Мне кажется, что таким образом я отгоняю злых духов. Вообще, я человек нерелигиозный, но думаю, что это точно не помешает. Тем более как раз в этом году мне довелось снова побывать в Иерусалиме, так что запас всего необходимого для ритуала со свечами у меня имеется", – рассказала Ермошина.

Желания в новогоднюю ночь глава ЦИК в последние годы не загадывает. Считает, что чем больше чего-то хочется, тем меньше шансов это получить.

"Я пришла к выводу, что, наверное, Бог смеется над нашими желаниями. Не надо ничего очень сильно хотеть, а если все-таки хотите – работайте на результат", – посоветовала она.

Внуков Ермошина пока не ожидает, ее сын на данный момент не женат. Чтобы снять личные вопросы, глава ЦИК иронизирует, что ее сын, по крайней мере, н не сделал несчастной ни одну женщину.

"В жизни все складывается именно так, как должно было сложиться", – сказала Ермошина.