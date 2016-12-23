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Грузовикам запретили въезд в центр Рима

24.12.2016 18:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Власти Рима запретили большегрузным автомобилям въезжать в праздничные дни в центр города из-за угрозы терактов.

Грузовикам запретили въезд в центр Рима
© REUTERS Hannibal Hanschke
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Запрет касается всех грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и будет действовать в рождественские и новогодние праздники, а также 6 января 2017 года, когда католики отметят Богоявление. В распоряжении столичной мэрии указывается, что въезд в центральную часть Рима в эти дни будет разрешен только грузовикам, транспортирующим лекарства, скоропортящиеся пищевые продукты, а также газеты, журналы и почтовые отправления.

В документе обращается внимание на необходимость обеспечения максимально высокого уровня безопасности граждан со стороны всех муниципальных служб и учреждений в тесном сотрудничестве с национальными правоохранительными органами.

В Италии в понедельник вечером были усилены меры безопасности в связи с трагедией в центре Берлина, где грузовик протаранил рождественский базар, в результате чего 12 человек погибли и 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в общеевропейский розыск и в ночь на пятницу был ликвидирован итальянскими полицейскими близ Милана.

Повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой действуют на Апеннинах уже долгое время. Впервые они были серьезно усилены после терактов в Париже в ноябре прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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