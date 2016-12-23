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Шуба-мундир: в Беларуси открылась резиденция Деда Мороза с погонами

24.12.2016 18:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси открылась резиденция необычного Деда Мороза. Он принимает гостей в военно-историческом комплексе «Линия Сталина», сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Праздничная шуба Деда Мороза похожа на мундир - каракулевый воротник, погоны и шапка с красной звездой. Он всем желает всем мира, цену которого знает хорошо - прошел войну в Афганистане.

«Я всем хочу пожелать мира. На всей земле, везде. Не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ну, а дальше будет мир - будет добробыт, будет работа, любовь, жизнь, будут песни и праздники», - говорит необычный волшебник.

Пока одни ждут очереди рассказать стихотворение, другие загадывают новогодние желания. Их пишут на бумаге и бросают в специальную «капсулу» - старую артиллерийскую гильзу.

Новый год в СНГ
 
 
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Резиденция на «Линии Сталина» уже стала международной. Сюда приезжают гости из Латвии, Польши, России.

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