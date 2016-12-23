В Беларуси открылась резиденция необычного Деда Мороза . Он принимает гостей в военно-историческом комплексе «Линия Сталина», сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Праздничная шуба Деда Мороза похожа на мундир - каракулевый воротник, погоны и шапка с красной звездой. Он всем желает всем мира, цену которого знает хорошо - прошел войну в Афганистане.

«Я всем хочу пожелать мира. На всей земле, везде. Не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ну, а дальше будет мир - будет добробыт, будет работа, любовь, жизнь, будут песни и праздники», - говорит необычный волшебник.