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Шуба-мундир: в Беларуси открылась резиденция Деда Мороза с погонами
24.12.2016 18:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси открылась резиденция необычного
Праздничная шуба Деда Мороза похожа на мундир - каракулевый воротник, погоны и шапка с красной звездой. Он всем желает всем мира, цену которого знает хорошо - прошел войну в Афганистане.
«Я всем хочу пожелать мира. На всей земле, везде. Не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ну, а дальше будет мир - будет добробыт, будет работа, любовь, жизнь, будут песни и праздники», - говорит необычный волшебник.
Пока одни ждут очереди рассказать стихотворение, другие загадывают
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