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В ожидании Рождества: католики Беларуси готовятся к мессе

24.12.2016 19:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Около полутора миллионов католиков (15% населения) проживают в Беларуси, и сегодня вечером во всех костелах страны пройдут праздничные службы. Главная состоится в поселке Раков под Минском в костеле Богоматери Руженцовой и святого Доминика. Богослужение начнется в 21:40, но уже все готово к началу мессы, ведутся последние приготовления, сообщает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Местный костел в этом году отмечает юбилей - 110 лет со дня освещения. Митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит праздничное Рождественское богослужение. В своем праздничном послании он отметил, что Рождество принадлежит всему миру.

«Недостаточно праздновать Рождество только воспоминанием того события, которое стало поворотным пунктом в истории человечества две тысячи лет тому назад. Наши сердца должны стать Вифлеемом нашего времени», - сказал митрополит.

Новый год в СНГ
 
 
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Главная праздничная месса пройдет в костеле Богоматери Руженцовой и святого Доминика под Минском.

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