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В ожидании Рождества: католики Беларуси готовятся к мессе
24.12.2016 19:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Около полутора миллионов
Местный костел в этом году отмечает юбилей - 110 лет со дня освещения. Митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит праздничное Рождественское богослужение. В своем праздничном послании он отметил, что Рождество принадлежит всему миру.
«Недостаточно праздновать Рождество только воспоминанием того события, которое стало поворотным пунктом в истории человечества две тысячи лет тому назад. Наши сердца должны стать
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