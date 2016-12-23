Около полутора миллионов католиков (15% населения) проживают в Беларуси, и сегодня вечером во всех костелах страны пройдут праздничные службы. Главная состоится в поселке Раков под Минском в костеле Богоматери Руженцовой и святого Доминика. Богослужение начнется в 21:40, но уже все готово к началу мессы, ведутся последние приготовления, сообщает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Местный костел в этом году отмечает юбилей - 110 лет со дня освещения. Митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит праздничное Рождественское богослужение. В своем праздничном послании он отметил, что Рождество принадлежит всему миру.