В субботу, 24 декабря, в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Они проследовали от площади Независимости до площади Свободы, где показали небольшое световое представление на стенах Ратуши. Как прошло мероприятие — в фоторепортаже TUT.BY.





Изначально около 800 Дедов Морозов и Снегурочек собрались на сцене на площади Независимости. В 17.45 колонна стартовала по перекрытому проспекту, вдоль которого плотно выстроились люди, а работники некоторых магазинов вышли на крыльцо, чтобы посмотреть на шествие.

Во главе колонны в карете, запряженной лошадьми, ехали главный Дед Мороз и Снегурочка. «Первый раз в Минске такое вижу», «Нина, смотри! Карета!», «Маши, маши, Леха», — слышалось из толпы на разных участках.





















































Конечной точкой шествия стала площадь Свободы, которая была заполнена людьми больше, чем даже на джазовых вечерах летом. В 18.30 на стене Ратуши началось световое шоу, а на балконе со стороны ресторана «Гамбринус» показался Дед Мороз. Он пообщался с горожанами, потанцевал, спел песню и запустил небольшой фейерверк.

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Многие в это время продолжали сновать туда-сюда по площади, потому что думали, что как и в прошлом году все будет происходить возле КЗ «Верхний город», где сейчас установлен экран. В итоге, на участке между Ратушей и «Гамбринусом» было тесновато для такого количества людей. Несмотря на это, в толпе с минчанами перфоманс смотрел и глава Минска с семьей.

Дети были довольны и радостно пищали, реагируя на вопросы Деда Мороза. Перфоманс длился недолго после чего люди начали активно расходиться, поэтому во избежание давки и для регулирования потоков даже привлекли ОМОН.

В более спокойной обстановке световое шоу и Деда Мороза на балконе Ратуши можно увидеть каждый день в 18.30 и 19.30 до 5 января включительно.



















