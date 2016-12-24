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Шары, гирлянды и снежинки. В Минске включили праздничную иллюминацию

25.12.2016 01:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В предрождественский вечер 24 декабря в Минске включили новогоднюю иллюминацию. Разноцветные гирлянды, объемные шары и световые инсталляции украсили главные улицы и проспекты столицы.

Праздничные огни будут расцвечивать город в темное время суток с 16 до 8 часов до 14 января.
















«Нина, смотри — карета!». В Минске прошло шествие Дедов Морозов и световое шоу на стенах Ратуши

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничные огни будут расцвечивать город в темное время суток с 16 до 8 часов до 14 января.

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