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Шары, гирлянды и снежинки. В Минске включили праздничную иллюминацию
25.12.2016 01:40 — Новости Общества | Tut.by
В предрождественский вечер 24 декабря в Минске включили новогоднюю иллюминацию. Разноцветные гирлянды, объемные шары и световые инсталляции украсили главные улицы и проспекты столицы.
Праздничные огни будут расцвечивать город в темное время суток с 16 до 8 часов до 14 января.
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Праздничные огни будут расцвечивать город в темное время суток с 16 до 8 часов до 14 января.
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