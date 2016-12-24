Вместо уже ликвидированного пункта отлова и содержания безнадзорных животных в Бресте открыли приют для бездомных животных. Как сообщает «Реальный Брест» , заказчиком строительства выступило КУП «Брестское городское ЖКХ».





В помещении для собак размещено 128 вольеров, тут могут находиться одновременно порядка 200 животных. Помещение для котов оборудовано стеллажами с клетками, в которых могут содержаться около 200 котов. На каждом вольере будет размещена фотография животного, кличка, возраст, пол, дата прививок и стерилизации.













Как рассказал «Реальному Бресту» генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Игорь Сильченко, животные тут будут содержаться до своей естественной смерти, если не найдут себе новых хозяев. «Здесь они будут привиты и стерилизованы, чтобы скорее обрести свой дом, при этом не нести потенциальной угрозы для той или иной семьи», — говорит Сильченко.

Кормление и содержание будет производиться за счет КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод», кроме этого будет приниматься помощь от жителей города.

На сайте приюта будут размещены фотографии всех животных, чтобы потенциальные хозяева могли подобрать себе питомца.

Прийти в приют, чтобы забрать кошку или собаку можно будет в любое время суток и в любой день недели.

«На территории приюта планируется создать ветеринарную клинику, уже готово помещение в виде двух гостиничных номеров для животных, которых хозяева готовы оставить на время своих отпусков на платной основе», — перечисляет Игорь Сильченко.





Сметная стоимость строительства составила 643 411 рублей, соорудили объект за два с половиной месяца.