Любая лента новостей — это не просто сводка событий. В каждом из них есть люди. О некоторых, конечно, хочется забыть, но есть герои, имена которых достойны быть вписаны в историю. Одних хочется поблагодарить за правду, которую они не боятся озвучить, других — за смелость, третьих — за искренность, четвертых — за спасение жизней, пятых — за победу над собой и пример другим… О таких людях TUT.BY рассказывает каждый день.

Мы предлагаем выбрать Героя года — 2016 и составили шорт-лист претендентов на это звание. В списке — чиновники, спортсмены, врачи, программисты и простые белорусы, которые запомнились нам. Вот краткий профайл каждого героя, а внизу — форма для голосования. Вы можете выбрать Героя из нашего списка, а можете предложить свою кандидатуру — человека, которого считаете самым достойным этого звания.

Кирилл Рудый



Кирилл Рудый. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бывший помощник президента, а ныне посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый — единственный чиновник в нашем списке. Он написал книгу и предложил стране сесть на «Финансовую диету». Если ей следовать, то есть надежда: со временем жизнь может стать лучше, а, может, и веселей. Главное, чтобы к этим советам прислушались.

Рудый стал рупором либеральной экономики. Например, говорил , что реформы Беларуси жизненно необходимы, только «западный костюм надо отличать от западных мозгов». А еще критиковал национальные культурные особенности с советским налетом, «которые в долгосрочном периоде накапливают эффект и становятся барьерами для прямых иностранных инвестиций». А на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» он заявил, что для нормального развития стране нужны не экономисты, а бизнесмены.

Есть много мнений, зачем нам Рудый и почему ему можно говорить больше, чем другим. Как бы там ни было, пока такие люди есть, есть надежда и на перемены к лучшему. А у Кирилла Рудого, который их озвучивает, — шанс стать Героем года по версии пользователей TUT.BY.

Владислав Гончаров



Владислав Гончаров. Фото: Reuters

На летней Олимпиаде в Рио Владислав Гончаров завоевал для Беларуси единственную золотую медаль. Своим достижением он не только заявил о себе, но и показал, что в нашей стране есть сильная школа прыжков на батуте. Хотя раньше этот вид спорта был у нас не самым популярным.

— Я вырос в простой семье. Мама — инженер, папа был моряком дальнего плавания. Все, что я сейчас имею, получил от родителей. И очень благодарен им за это, — рассказывал Влад после победы в интервью TUT.BY.

В родном Витебске Владислава встречали после Олимпиады с плакатами: «Ты наш национальный герой». Сейчас у него есть шанс подтвердить это звание. Тем более, что атлет говорил, что все силы отдает спорту ради новых побед.

— Хочется выиграть еще чемпионат мира, Европейские игры — чтобы был полный комплект золотых медалей с серьезных турниров. Было бы неплохо еще дважды покорить пьедестал на Олимпийских играх — в 2020-м и 2024-м. Но как там все будет по здоровью и возможностям, говорить еще рано. Знаю одно: надо каждый день приходить в зал и тренироваться.

Игорь Бокий



Игорь Бокий. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

22-летнего пловца Игоря Бокого уже успели прозвать «белорусским Фелпсом». На Паралимпиаде в Рио он завоевал сразу 6 золотых и 1 бронзовую награду, став самым титулованным спортсменом главных стартов четырехлетия. Плюс к этому он обновил 2 мировых рекорда и 6 рекордов Игр.

— Есть чувство облегчения, потому что огромная проделанная работа не пропала зря и принесла результат. У меня была цель выйти и просто показать то, на что я способен прямо сейчас. И здорово, что этого оказалось достаточно, чтобы выиграть столько золотых медалей, — говорил Игорь Бокий сразу после соревнований.

Несмотря на серьезные проблемы со зрением, Игорь пробует соревноваться со здоровыми спортсменами.

— Если мой результат будет настолько хорош, что с ним я смогу претендовать хотя бы на выход в полуфинал соревнований среди здоровых, я буду принимать в них участие.

Евгений Невгень и Сергей Гончар



Создатели приложения MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Они заставили весь мир надеть на себя маски, но сами долго оставались никому неизвестными. Минские программисты Евгений Невгень и Сергей Гончар — те самые создатели приложения MSQRD , которым интересуются даже голливудские звезды. Оно накладывает на лицо пользователя разнообразные эффекты: макияж, усы или эмоции. Можно «дорисовать» себе, к примеру, огромные глаза, усы Сталина или бороду Кончиты Вурст.

Приложение установили себе на телефон миллионы пользователей по всему миру. Меняя лица, развлекались гости церемонии Оскар, а продукт белорусов пиарила даже мама Леонардо Ди Каприо.

Свое видео в маске железного человека записал и основатель Facebook Марк Цукерберг. Так он сообщил, что американская компания покупает белорусский стартап. В итоге парни получили серьезный контракт и рабочее место в Лондоне.

Александр Авдевич



Александр Авдевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За 78 дней инвалид-колясочник из Лиды Саша Авдевич объехал 12 европейских государств практически на руках . Вернее, на хендбайке. Во время путешествия он постоянно выкладывал свои видеоотчеты из Германии, Голландии, Бельгии, Франции и других стран в соцсетях и на YouTube.

Так белорус хотел доказать всем, что инвалидность — не преграда для того, чтобы исполнять свои мечты . И у него получилось

Во время путешествия он общался с иностранными журналистами, рассказывал всему миру о Беларуси и собирал деньги на развитие бесплатного зала реабилитации для инвалидов-колясочников, который еще до отъезда смог организовать в родном городе.

— Надо покупать тренажеры и развивать тему бесплатной реабилитации, — объяснял Саша.

После возвращения Александра Авдевича встречали в аэропорту чиновники из Лидского райисполкома. Они рассказывали, что гордятся своим земляком, тем не менее пока парень путешествовал, его маму лишили пособия. Но и эту проблему Саше удалось решить.

Артур Ярош



Артур Ярош. Фото со страницы героя «Вконтакте»

Витеблянин Артур Ярош отличился тем, что задержал за рулем пьяного начальника РОВД . Но из-за этого чуть сам не стал преступником.

Вечером 20 февраля Артур вместе со своей девушкой ехал по Московскому проспекту в Витебске, молодые люди заметили, что водитель соседней машины ведет себя странно. Когда они ее остановили, то поняли, что мужчина за рулем пьян. Артур отобрал у него ключи и вызвал ГАИ.

Пьяным водителем оказался начальник Первомайского РОВД Витебска Сергей Сорокин. В машине с ним ехала его мать. Они утверждали, что машину вела именно она. А Артур и его девушка занимались самоуправством и вымогательством.

Проверка шла долго. Милиционера признали виновным, а его мать оштрафовали за дачу заведомо ложных показаний. В мае глава МВД Игорь Шуневич уволил Сергея Сорокина . По его словам, «такие люди не могут работать в органах».

Александр Модлик



Александр Модлик получает благодарность от начальника минской милиции. Фото: пресс-служба ГУВД

Александр Модлик, продавец одного из магазинов в ТЦ «Европа», стал героем 8 октября. Благодаря ему удалось задержать парня, который с бензопилой и топором напал на посетителей центра .

Сразу после трагедии Александр рассказал TUT.BY, что заметил панику, когда вышел из туалета. По его словам, по торговому центру с топором и газовым баллончиком бежал человек, которого другие безуспешно пытались остановить.

— Я заметил, что он по лестнице собирается бежать к выходу, я быстрее спустился по эскалатору и перехватил его. Ударил пару раз и скрутил. Подбежали другие парни и помогли. Через пару минут подоспели сотрудники милиции и увели нападавшего.

За свой поступок парень получил благодарность от минской милиции .

— Сложно даже предположить, какие последствия могли бы наступить, не окажись вы в нужное время на пути того человека. И далеко не каждый смог бы осмелиться, рискуя собственной жизнью, задержать вооруженного человека, — сказал начальник минского ГУВД Александр Барсуков.

Юрий Островский и его коллеги



Юрий Островский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ноябре доктора РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси сделали операцию по пересадке сердца и легких в комплексе . Сложнейший процесс длился девять часов, а над трансплантацией работали 20 человек. Оперировал пациента академик Юрий Островский. А его ассистентами были Сергей Спиридонов и Владимир Андрущук.

— Когда прошла первая операция по трансплантации сердца, а это было в 2009 году, мы заявляли, что подготовимся к трансплантации комплекса «сердце — легкие» и сделаем ее через год-два, но вы видите, сколько прошло времени, пока это не свершилось, — рассказывал об операции директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек. — Сложный процесс подготовки специалистов, сложная система организации, чтобы это осуществилось, но мы преодолели все барьеры, и ребята сегодня показали класс мастерства кардиохирургов.

33-летний Алексей, которому первому в стране сделали подобную операцию, уже выписался из больницы. Врачи оценивают его состояние как хорошее.

Адам Эссерт



Адам Эссерт на встрече с Ником Вуйчичем. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Адам Эссерт — 11-летний воспитанник Речицкого дома-интерната, которому австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич сначала написал письмо, а потом и пригласил на свое минское выступление. Он родился без рук и без ног, но он сумел справиться с проблемами и теперь учит этому других.

Судьбы парня и Ника Вуйчича чем-то схожа. Адам родился без обеих рук. Но благодаря педагогам научился писать, рисовать и работать на компьютере. В будущем радостный и целеустремленный мальчишка хочет стать полицейским. Как он сам говорит, «чтобы распутывать сложные преступления и ловить бандитов».

Адам встретился с Ником Вуйчичем в «Минск-Арене».

— Я верю, что ты добьешься многого. Мечтай по-крупному и никогда не сдавайся, — дал напутствие Адаму Ник. — Делай то, что от тебя зависит. И знай, что у Бога есть план в отношении твоей жизни. Будь благодарен за то, что у тебя есть.

Матвей Литвин



Матвей Литвин, фанат ФК БАТЭ, держит майку со своим именем, которую ему вручил нападающий Виталий Родионов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

6-летний Матвей Литвин из Бреста стал популярным после того, как расплакался прямо на стадионе из-за поражения своего любимого футбольного клуба БАТЭ в матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Он показал всей стране, что значит искренне болеть за любимую команду.

После этого игроки БАТЭ записали обращение к Матвею, где извинились , что не смогли порадовать его победой. А еще пригласили на следующую игру в Борисов.

Перед матчем на большой экран вывели фрагменты видео, на которых мальчик не скрывал грусти из-за поражения БАТЭ в Кубке страны. А потом Матвея позвали на поле. Его любимый футболист Виталий Родионов подарил парню именную майку с эмблемой клуба.

— Матвей, как и раньше, ярый поклонник БАТЭ. А подаренная майка — любимая вещь в гардеробе, — рассказал TUT.BY папа мальчика Алексей. — Матвей пошел в секцию по мини-футболу, пока мальчик забивает не много голов, но усердно тренируется.

Евгения Аникович



Евгения Аникович. Фото: TUT.BY

Про Евгению Аникович TUT.BY писал в сентябре. Эта хрупкая 24-летняя девушка дала отпор вооруженным грабителям ломбарда и оставила их ни с чем. Как-то вечером два молодых человека пришли к ней на работу и, угрожая пистолетом, требовали отдать все деньги из кассы. Женя нажала тревожную кнопку. И, пока ехала охрана, тянула время."Убивайте, давайте", — отвечала она на требования.

В какой-то момент Женя даже попыталась выхватить у налетчика оружие. Откуда в тот момент у нее было столько смелости, девушка и сама не понимает. В итоге убегать грабителям пришлось убегать с пустыми руками, а отважная Евгения получила премию от руководства.