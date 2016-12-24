Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Католики, униаты, протестанты в Беларуси празднуют Рождество Христово. Уже вечером 24 декабря в храмах прошли праздничные богослужения. Взошедшая накануне вечером первая звезда на небе возвестила важную новость христианам: «Хрыстос нарадзіўся, свет узвесяліўся».

Отмечать Рождество 25 декабря выпадает католикам, униатам, протестантам, а также Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской, Элладской и некоторым другим православным церквям, которые живут по новоюлианскому календарю. Сегодня государственный праздник более чем в 100 странах мира. До 1917 года рождество в этот день праздновали и православные.

Для православных более «важным» является праздник Пасхи, для тех, кто празднует Рождество сегодня — именно этот праздник. Традиция взяла начало после присоединения к христианам греков. Сегодняшняя дата как день «рождения Христа в Вифлееме Иудейском» впервые упоминает римский Хронограф 354 года. Его принято считать пост-Никейским праздником, учреждённым в пику массового празднования дня рождения Непобедимого Солнца.

Считается, что после рождения Христа ему пришли поклониться пастухи, которые получили сообщение ангела. К бедным яслям, в которые был положен младенец Христос, пришли поклониться и волхвы, которые принесли золото, ладан и смирну в дар, но не как младенцу, а как Царю. Сохраняя «традицию» христиане идут в храмы поклониться новорожденному Богу. В некоторых храмах устаналивают фигурку младенца Христа. поклоняться ей будут на протяжении семи дней.

Рождество Христово — важный семейный праздник. В сочельник накануне праздника, после четырехнедельного поста и времени покаяния, за столом собирается вся семья для вкушения 12 блюд. Они символизируют то ли 12 апостолов Христа, то ли 12 месяцев в году. В их числе должна быть кутья — кушанье из зерен овса или пшеницы, приправленные медом, орехами и маком. Некоторые верующие преломляют освященный рождественский хлеб — облаток, — дополняя действо пожеланиями любви, спокойствия и Божьего благословления. После ужина в Сочельник верующие идут в храм, где поют песни и возносят молитвы в честь новрожденного Иисуса.

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А на утро под елкой дети находят подарки. Празднование Рождества длится 7 дней, до 1 января. 25 декабря — исключительно семейный день, отметить праздник с близкими и друзьями положено в последующие дни. С сегодняшнего дня начинаются Коляды — обряд хождения по домам с песнями во славу Христа и подарочным ответом хозяев. По народной традиции в эти дни можно было гадать.

Рождество называют временем милосердия и доброты, временем раскрытия сердец и наполнения их любовью. Пусть все эти чудеса и блага наполнят и вашу жизнь!

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