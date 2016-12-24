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Подальше от людей и зданий. 7 советов любителям опасных хлопушек

25.12.2016 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусы готовятся к празднованию Нового года. А МЧС — к последствиям праздников. «Новогодняя ночь — одна из самых травмоопасных в году. Во многом из-за пиротехники», — отмечает официальный представитель МЧС по Минску Александр Попко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы обезопасить себя, не устают повторять сотрудники МЧС, нужно покупать только сертифицированную пиротехнику и только в официальных местах продажи. Отличительным признаком качественной продукции — хорошо читаемая инструкция на русском или белорусском языке, содержащая информацию о сроке годности, опасности и ограничении по области применения. Если возникают сомнения, требуйте у продавца предоставить сертификат.

Также следует помнить, что пиротехнические изделия не предназначены для продажи детям младше 15 лет. А запускать салюты, ракеты и петарды рекомендуем только взрослым.

При запуске фейерверков нужно помнить о следующих правилах:

— Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. Перед применением внимательно изучите инструкцию.

— Запускайте фейерверки на ровной открытой площадке вдалеке от домов, деревьев и людей — на расстоянии не меньше 30 метров. При сильном ветре запускать фейерверки нельзя.

— Не удерживайте зажженную ракету или петарду в руках. Это может обернуться серьезной травмой.

— Фейерверк не должен опрокинуться — вкопайте его в снег или прижмите с боков чем-нибудь тяжелым — например, камнями или кирпичами.

— Освободите и расправьте фитиль. Подожгите его с наветренной стороны на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь, сразу же повернитесь к пиротехнике спиной и отойдите на безопасное расстояние.

— Если фейерверк или хлопушка не сработали сразу, подходить к ним можно не раньше чем через 15 минут. Потом убедитесь, что пиротехника не тлеет. Если нет, то можно завернуть батарею в упаковку и вернуть продавцу для утилизации либо уничтожить самому. Но перед этим надо выдержать ее в воде не менее 24 часов.

— Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку! И не стоит разбирать такое изделие.

 
Теги: Минск
 
 
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"Новогодняя ночь - одна из самых травмоопасных в году. Во многом из-за пиротехники", - отмечает официальный представитель МЧС по Минску Александр Попко.

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