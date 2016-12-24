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Подальше от людей и зданий. 7 советов любителям опасных хлопушек
25.12.2016 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Белорусы готовятся к празднованию Нового года. А МЧС — к последствиям праздников. «Новогодняя ночь — одна из самых травмоопасных в году. Во многом из-за пиротехники», — отмечает официальный представитель МЧС по Минску Александр Попко.
Чтобы обезопасить себя, не устают повторять сотрудники МЧС, нужно покупать только сертифицированную пиротехнику и только в официальных местах продажи. Отличительным признаком качественной продукции — хорошо читаемая инструкция на русском или белорусском языке, содержащая информацию о сроке годности, опасности и ограничении по области применения. Если возникают сомнения, требуйте у продавца предоставить сертификат.
Также следует помнить, что пиротехнические изделия не предназначены для продажи детям младше 15 лет. А запускать салюты, ракеты и петарды рекомендуем только взрослым.
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"Новогодняя ночь - одна из самых травмоопасных в году. Во многом из-за пиротехники", - отмечает официальный представитель МЧС по Минску Александр Попко.
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