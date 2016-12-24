11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента. Юный журналист, в частности, спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца. Подробности можно будет узнать в специальном репортаже, который готовится к эфиру на телеканале «Беларусь 1», рассказали в субботнем эфире «Панорамы».

«Материал посвящен 11-летнему россиянину Жене Гришину из далекого поселка Артемовский, что под Владивостоком. Мальчик очень хотел стать репортером и его профессиональной мечтой было сделать сюжет о Беларуси. Не без помощи коллег юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке», — рассказали в новостях.

В частности, были показаны кадры общения Евгения Гришина с младшим сыном президента Николаем Лукашенко. Судя по сюжету, состоялась и встреча с президентом Беларуси на одной из ледовых площадок. Также в телесюжете показали кадры, где Николай Лукашенко учит юного россиянина кататься на электрокаре, играет в четыре руки с преподавателем на рояле, а также показывает президентское хозяйство.

Ранее младший сын президента с прессой самостоятельно не общался — это его первое интервью.